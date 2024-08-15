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У смерті Метью Перрі звинувачують пʼятьох осіб: одну людину заарештували

Руслана Заклінська
15 серпня 2024, 21:17
189
Серед п'яти обвинувачених двоє є лікарями, яких підозрюють у постачанні наркотичних речовин, розповіли ЗМІ.
У смерті Метью Перрі звинувачують пʼятьох осіб: одну людину заарештували
Серед п'яти обвинувачених у смерті Перрі двоє є лікарями / Колаж: Гллавред, фото: instagram.com/mattyperry4

Пʼятьох осіб звинувачують у смерті від передозування відомого американського актора та зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі. Одну людину вже заарештували у Південній Каліфорнії. Про це 15 серпня повідомив телеканал NBC News.

Як розповіли джерела ABC News у правоохоронних органах, звинувачення стосуються змови з метою розповсюдження кетаміну. Серед п'яти обвинувачених двоє є лікарями, яких підозрюють у постачанні наркотичних речовин.

В обвинувальному акті зазначено, що спочатку актор купував наркотики у цих лікарів, проте через високі ціни він почав звертатися до інших постачальників. Серед нових постачальників згадується жінка, яку називають "кетаміновою королевою Лос-Анджелеса".

відео дня

Метью Перрі, який тривалий час боровся з залежністю, помер 28 жовтня 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 54 років. Згідно зі звітом офісу судмедекспертів округу Лос-Анджелес, причиною смерті став гострий вплив кетаміну, анестетика з психоделічними властивостями.

"При високому рівні кетаміну, виявленому в його посмертних зразках крові, основними летальними наслідками могли бути як надмірна стимуляція серцево-судинної системи, так і пригнічення дихання", - йдеться у звіті.

Смерть Метью Перрі - що відомо

Спочатку смерть актора визнали нещасним випадком без ознак насильства. Поліція Лос-Анджелеса вирішила припинити розслідування у січні 2024 року. Однак у травні правоохоронці почали співпрацювати з федеральними органами, щоб з'ясувати походження кетаміну, який вживав Перрі, та причину його високого вмісту в організмі.

Відомо, що актор проходив курс інфузійної терапії кетаміном для лікування депресії та тривожності, проте останній сеанс був більш ніж за тиждень до його смерті. Судмедексперт підкреслив, що рівень кетаміну в організмі Перрі не міг бути результатом терапії, враховуючи короткий період напіврозпаду цього препарату.

Актор часто розповідав про свою боротьбу із залежністю, зокрема, про те, що не пам'ятає трьох років свого життя під час зйомок у "Друзях", і що витратив понад 9 мільйонів доларів на лікування. У 2022 році він видав автобіографію "Друзі, коханки та одна велика жахлива річ", де поділився своїм досвідом боротьби з алкоголем і залежністю від знеболювальних препаратів.

Колишня подруга Меттью Перрі вважає, що незадовго до смерті актор зірвався і знову почав вживати наркотики.

Як повыдомляв Главред, останнє фото Метью Перрі стало зловісним передвісником його раптової смерті. Він поділився знімком, де відпочиває в джакузі – саме там, де його знайдуть мертвим через кілька днів.

"О, тепла вода, що вирує навколо, змушує вас почувати себе добре? Я Меттман", – написав тоді Перрі.

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