"Мене засмутило": Осадча вперше висловилася про кумів Потапа і Настю

Ви дізнаєтеся:
- Як Катерина Осадча відреагувала на інтерв’ю Потапа та Насті
- Що найбільше засмутило ведучу
Українська телеведуча Катерина Осадча порушила мовчання і вперше прокоментувала в Instagram недавнє резонансне інтерв’ю своїх зіркових кумів Потапа та Насті Каменських.
Останнім часом артисти зіткнулися з хвилею жорсткої критики через висловлювання про українську мову та виїзд за кордон під час повномасштабної війни. Тепер свою позицію озвучила й Осадча, родина якої раніше підтримувала з Потапом і Настею близькі стосунки. Ведуча зізналася, що почуте в інтерв’ю її глибоко розчарувало.
"Питання щодо інтерв’ю Потапа та Насті. Не поділяю багатьох думок. Не люблю, коли ображають українську мову. Це якщо говорити про мову, хоча там багато чого мене засмутило", - поділилася Катерина.
Нагадаємо, що продюсер Потап є хрещеним батьком старшого сина Катерини Осадчої та Юрія Горбунова - Івана. Раніше Юрій Горбунов заявляв, що після початку повномасштабного вторгнення їхні сім’ї припинили будь-яке спілкування.
Потап і Настя Каменських - скандал
Восени 2026 року подружжя потрапило в черговий гучний скандал після інтерв'ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, де Настя розповіла про кісту на голосових зв'язках через перехід на українську мову, а Потап спробував виправдати свій виїзд за кордон, після чого обидва були внесені в базу сайту "Миротворець".
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Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська відверто розповіла про глибоке відчуження у стосунках зі старшою сестрою Наталією. Актриса зізналася, що через накопичені образи та різні погляди на життя вони практично не підтримують зв’язок.
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Про персону: Катерина Осадча
Катерина Осадча - українська журналістка, телеведуча та модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, у 18 років повернулася на територію України.
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