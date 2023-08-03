У родині Ольги Сумської сталося нещастя

Ольга Сумська та Віталій Борисюк зараз переживають не найкращі часи через втрату близької людини.

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Ольга Сумська повідомила про смерть батька Віталія Борисюка / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Українська акторка і Народна артистка України Ольга Сумська у перші дні повномасштабної війни залишилася без мами. Тепер горе знову постукало в двері її сім'ї.

На своїй сторінці в Instagram Сумська повідомила, що пішов з життя її свекор, Микола Петрович Борисюк. Судячи з зворушливого підпису, у акторки з батьком чоловіка, Віталія Борисюка, склалися чудові стосунки.

"Пішов з життя Микола Петрович Борисюк… Глибокі співчуття чоловікові та сестрі Наталі… Світла памʼять нашому дорогому, найдобрішому в світі батьку і дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть,наш рідний!" - пише Ольга Сумська.

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Микола Петрович пов'язав своє життя з сільським господарством, але завжди підтримував свого сина Віталія в його прагненні побудувати акторську кар'єру. Сім'я покійного розповідала, що і сам Борисюк-старший володів акторським талантом, а також мав гарний співочий голос.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк з батьком Миколою Петровичем та сестрою Наталією / instagram.com/olgasumska

Раньше Ольгу Сумську "заплювали" за сумне фото перших днів повномасштабної війни в Україні - коментатори знову пригадали їй старшу доньку, яка залишилася в рф.

Також, під час одного з інтерв'ю, Ольга Сумська розплакалася, розповідаючи про московських онуків. Акторка зазначила, що хоч на відстані, але вона все ж намагається підтримувати в них українське коріння.

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