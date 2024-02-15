Путіністка Кудрявцева опинилася в інвалідному кріслі

Російська телезірка ніяк не може зрозуміти, чому в її житті одні неприємності.

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Кудрявцева Лера відправляється на лікарняний / Колаж Главред, фото Instagram/lera_tv

Російська пропутінська телеведуча Лєра Кудрявцева, яка говорила, що готова взяти в руки автомат і йти вбивати українців, тепер навряд чи піде на фронт - їй доведеться провести частину часу в інвалідному візку.

Як написала вона сама у своєму Телеграм, на зйомках одного з шоу, Кудрявцева відчула різкий біль у коліні. Під час генерального прогону, вона вирушила до лікарні, де їй діагностували перелом ноги і розрив зв'язок.

Путіністка, яка підтримує Путіна в його прагненні знищити Україну та її мирних жителів, написала пост, що давить на жалість, в якому вона щиро дивується, за що їй всі ці випробування, адже вона живе "по совісті".

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Кудрявцева в інвалідному візку / Скриншот 7dn.ru

Раніше Кудрявцева розлучилася зі своїм молодим чоловіком - Ігорем Макаровим. Про це жінка написала на своїй сторінці в Telegram. "Я пішла від чоловіка. Алкоголь - зло. Крапка", - написала вона, маючи на увазі чи то чоловіка, чи то себе.

Ранішетакож Кудрявцева, на старості років вирішила, що вона може співати, вона навіть знімає кліпи, рухаючи своїм немолодим тілом у такт своєму безголосому співу. Але ось цікаво не те, як горланить пропутінська телеведуча, а репертуар.

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