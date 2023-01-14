У Росії повідомили про смерть популярної актриси

На 80-му році життя померла російська і радянська актриса Інна Чурікова.
Про це повідомив "Інтерфаксу" директор театру "Ленком" Марка Захарова Марк Варшавер. "Інна Михайлівна померла сьогодні після тривалої хвороби", - сказав він.
Директор театру "Ленком" повідомив, що точна дата і місце похорону поки не визначено, але, імовірно, похорон може відбутися у вівторок.
Інна Чурікова - лауреат численних премій і нагород. Народилася 5 жовтня 1943 року.
У 1965 році закінчила Вище театральне училище імені М.С. Щепкіна. У цьому ж році поступила на службу в Московський театр юного глядача, з 1968 року працювала за договорами, з 1975 - актриса театру імені Ленінського комсомолу (нині - "Ленком") в Москві.
У кіно дебютувала студенткою, зігравши в 1960 році у фільмі "хмари над Борськом". Надалі знімалася в багатьох картинах, включаючи фільми, створені її чоловіком, кінорежисером Глібом Панфіловим.
Відома ролями у фільмах "Морозко", "Початок", "Кур'єр", "Ширлі-Мирлі" та ін.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що померла німецька супермодель Тетяна Патітц у віці 56 років померла 11 січня в Каліфорнії від раку молочної залози. У неї залишився син Іона, якого модель народила в цивільному шлюбі з директором з маркетингу Джейсоном Джонсоном.
"Тетяна завжди була європейським символом шику, як Ромі Шнайдер і Моніка Вітті. Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки — більш загадковою, більш дорослою, більш недосяжною — і в цьому була своя привабливість", - зазначає головний редактор Анна Вінтур.
Тетяна Патітц разом з Крісті Тарлінгтон, Ліндою Євангелістою, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Клаудією Шиффер в 80-их і 90-их становили "велику шістку" в світі моди - саме вони стали першими супермоделями і назавжди змінили фешн-індустрію.
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