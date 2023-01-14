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У Росії повідомили про смерть популярної актриси

14 січня 2023, 15:16
Актриса померла після тривалої хвороби.
Інна Чурикова
Інна Чурікова / Соцмережі

На 80-му році життя померла російська і радянська актриса Інна Чурікова.

Про це повідомив "Інтерфаксу" директор театру "Ленком" Марка Захарова Марк Варшавер. "Інна Михайлівна померла сьогодні після тривалої хвороби", - сказав він.

Директор театру "Ленком" повідомив, що точна дата і місце похорону поки не визначено, але, імовірно, похорон може відбутися у вівторок.

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У Росії повідомили про смерть популярної актриси

У Росії повідомили про смерть популярної актриси

Інна Чурікова - лауреат численних премій і нагород. Народилася 5 жовтня 1943 року.

У 1965 році закінчила Вище театральне училище імені М.С. Щепкіна. У цьому ж році поступила на службу в Московський театр юного глядача, з 1968 року працювала за договорами, з 1975 - актриса театру імені Ленінського комсомолу (нині - "Ленком") в Москві.

У кіно дебютувала студенткою, зігравши в 1960 році у фільмі "хмари над Борськом". Надалі знімалася в багатьох картинах, включаючи фільми, створені її чоловіком, кінорежисером Глібом Панфіловим.

Відома ролями у фільмах "Морозко", "Початок", "Кур'єр", "Ширлі-Мирлі" та ін.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що померла німецька супермодель Тетяна Патітц у віці 56 років померла 11 січня в Каліфорнії від раку молочної залози. У неї залишився син Іона, якого модель народила в цивільному шлюбі з директором з маркетингу Джейсоном Джонсоном.

"Тетяна завжди була європейським символом шику, як Ромі Шнайдер і Моніка Вітті. Вона була набагато менш помітною, ніж її однолітки — більш загадковою, більш дорослою, більш недосяжною — і в цьому була своя привабливість", - зазначає головний редактор Анна Вінтур.

Тетяна Патітц разом з Крісті Тарлінгтон, Ліндою Євангелістою, Сінді Кроуфорд, Наомі Кемпбелл і Клаудією Шиффер в 80-их і 90-их становили "велику шістку" в світі моди - саме вони стали першими супермоделями і назавжди змінили фешн-індустрію.

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