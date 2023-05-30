Артиста не стало на 62-му році життя. Він помер у лікарні.

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Стало відомо про смерть актора Миколи Шатохіна / Фото Стархіт

У терористичній Росії помер популярний актор, який прославився ролями в серіалах "Каменська" і "Скліфосовський" Микола Шатохін.

За інформацією пропагандистського видання Стархіт, про те, що артист помер повідомила режисер Ксенія Зоріна. За її словами, 62-річний актор помер напередодні. Останні дні він провів у лікарні, де за його життя боролися лікарі. Але допомогти йому не змогли.

"Помер Коля Шатохін - приголомшливий актор і чудова людина. Помер він в лікарні — так що навіть його телефон зараз в цій лікарні, і оповістити друзів по телефону родичі можливості не мають", - повідомила вона.

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Шатохін прославився головними ролями в таких фільмах, як "Чутливий міліціонер" Кіри Муратової і "Важкі перші сто рокі " Віктора Арістова. За свою кар'єру він зіграв більш ніж в 70 фільмах і серіалах, серед яких "Скліфосовський", "Каменська", "Мечоносець" та інші.

Нагадаємо, раніше на 58-році життя, за чотири дні до свого Дня народження, помер британський актор театру, кіно і телебачення Рей Стівенсон.

Раніше стало відомо про смерть модельєра і першого ведучого шоу "Модний вирок" В'ячеслава Зайцева - у нього раптово відкрилася кровотеча, в лікарні "відкачати" його не вдалося.

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