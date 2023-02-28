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У Росії відмовилися слухати шалену Чичеріну

28 лютого 2023, 08:19
У РФ не знайшлося бажаючих слухати творчість Юлії Чичеріної.
Чичеріна
Чичеріна / скріншот соцмережі

У ряді російських міст скасували концерти скандальної російської рок-співачки-путіністки Юлії Чичеріної, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР".

На сайтах продажу квитків повідомили, що всім, хто встиг їх придбати, повернуть гроші. В Мережі повідомляють, що захід скасували з тієї простої причини, що не знайшлося бажаючих слухати путіністку.

Концерти не відбудуться, зокрема, в Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі та Владивостоці.

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"У Хабаровську, Комсомольську-на-Амурі та Владивостоці скасували концерти Чичеріної. Не знайшлося бажаючих це слухати. Тому і залишається тільки розважати бандитів та військових злочинців на Донбасі. Більше нікому "творчість" Чичеріної не потрібна", - йдеться в повідомленні.

У РФ скасували концерти Чичеріної
У РФ скасували концерти Чичеріної / скріншот

Нагадаємо, за ліквідацію палкої шанувальниці "русского міра", російської співачки Юлії Чичеріної в США запропонували винагороду. Голову Чичеріної, яка вже 8 років підтримує російську агресію проти України, оцінили в 50 тисяч доларів.

Також повідомлялося, що відомий український комік і актор студії "Квартал 95" Юрій Великий висміяв в черговій пародії недавній виступ колишньої зірки "російського року", а нині-відспіваною путіністки Юлії Чичеріної.

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Автор: Сергій Кущ
Юлія Чичеріна новини шоу бізнесу
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