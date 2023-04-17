У РФ не тікав: колишній чоловік і продюсер Ані Лорак розкрив своє справжнє місце розташування

Юрія Фальоса спростував слова Маші Гойї про переїзд на територію країни-окупанта, і заговорив про український Крим.

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Юрій Фальоса спростував чутки про те, що втік в рф до мами / Facebook

Нещодавно український шоу-бізнес потрясла новина про те, що український продюсер та перший фактичний чоловік Ані Лорак Юрій Фальоса втік до рф після того, як ракета військ країни-окупанта знищила його будинок на Київщині практично повністю.

Про це розповіла його колишня дружина, співачка Маша Гойя, мовляв продюсер, втративши все, відправився до мами, яка зараз проживає в Йошкар-Олі. Укранському ведучому Славі Дьоміну вдалося отримати ексклюзивний коментар з цього приводу від самого Юрія Фальоси.

Між ними відбулася переписка, в ході якої продюсер спростував слова ексдружини про те, що він зараз в рф, та розкрив своє справжнє місце розташування.

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"Я вирішив написати Юрі й дізнатися, де він. Яке ж було здивування, коли Юра сказав, що він не в Росії, а в Україні. У всякому разі Юра сказав, що зараз в українському Криму. Поїхав він туди після смерті батька, якого не стало влітку минулого року, і зараз займається тим, що доводить до ладу могилу батька. А ще каже, що через деякий час власноруч відновлюватиме постраждалий будинок у Києві", - переказав розмову з Фальосою Дьомін.

Раніше новий бойфренд Ані Лорак вирішив заступитися за скандальну співачку, проте ще більше погіршив ситуацію, розкривши справжні погляди "голубки миру" на війну в Україні.

На відміну від співачки, її колишній чоловік, Мурат Налчаджиоглу, проявляє любов і повагу до України - турецький бізнесмен розповів, чому залишається в країні під час війни і займається благодійністю.

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