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8-річна фанатка спантеличила Олега Скрипку, віддавши 200 баксів

2 вересня 2022, 20:19

Прекрасний інцидент стався після концерту Скрипки, на який дівчинка не змогла потрапити через вікові обмеження. Але зустрілася з ним наступного дня.

Долари, Олег Скрипка
8-річна фанатка Олега Скрипки віддала йому свої "подарункові" 200 доларів на ЗСУ / https://ua.depositphotos.com/ і Instagram

8-річна дівчинка-Українка Дарина в Торонто (Канада) передала через легендарного музиканта Олега Скрипку на потреби ЗСУ 200 доларів, подаровані їй родичами на день народження. Про це музикант розповів шанувальникам у соцмережі Instagram.

Красивий інцидент стався після концерту виконавця, на який дівчинка не змогла потрапити через вікові обмеження. Про заревану дівчинку-українку Олегу Скрипці розповіли того ж вечора організатори. Тому він з ранку зустрівся з Дариною окремо.

Видео дня

Дарина розповіла, що бабуся подарувала на День народження їй 200 доларів (близько 7,4 тисячі грн за нинішнім курсом). І дівчинка віддала їх артисту, щоб він передав гроші бійцям ЗСУ. Музикант натомість залишив їй свій автограф на плакаті і сфотографувався з нею та з її молодшою сестрою.

"Нас дуже вразив той момент, коли дівчинка почала розповідати Олегу про подарунок, який вже отримала від своєї бабусі – $200. Але замість того, щоб витратити цю суму на солодощі або іграшки, Дарина вирішила передати їх в добрі руки", – кажуть організатори концерту.

Олег Скрипка, діти

Нагадаємо, раніше в центрі Дніпра 6-річна Соломія Реут багато тижнів поспіль грала на сопілці на вулиці. Всі зібрані гроші дівчинка передавала на фронт - в якості допомоги захисникам України від окупантів.

Соломії вдалося зібрати як мінімум 118 тисяч гривень.

Пізніше повідомлялося про те, що у Варшаві соліста гурту "Бумбокс" та бійця ЗСУ Андрія Хливнюка вразили діти-фанати, які заспівали перед ним легендарну пісню "Ой у лузі червона калина".

Музикант в цей час присів навпочіпки ‒ для того, щоб бути з "колегами" на одному рівні. Музикант посміхався, дивлячись на дітей, а в кінці заплескав він і кричав "Браво!".

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