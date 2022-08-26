У Варшаві діти душевно заспівали "Ой у лузі червона калина" перед Хливнюком і зворушили музиканта

У Варшаві діти душевно заспівали "Ой у лузі червона калина" перед Хливнюком / колаж УНІАН, скріншот з відео

Відомий український рок-музикант, соліст гурту" Бумбокс", а нині - боєць ЗСУ Андрій Хливнюк вирушив з благодійним турне Польщу. У Варшаві його вразили діти-фанати, які заспівали перед ним легендарну пісню "Ой у лузі червона калина". Відео виклав в Мережу один з членів дорожньої команди"Бумбокса".

Діти дуже старанно співали перед музикантом-воїном вже знайомі всім рядки. "Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!",- виконували вони.

Хливнюк в цей час присів навпочіпки ‒ для того, щоб бути з "колегами" на одному рівні. Музикант посміхався, дивлячись на дітей, а в кінці заплескав він і кричав " Браво!".

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Хливнюк, діти / скріншот з відео

Нагадаємо, раніше, наприкінці березня 2022 року, лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк, який тоді служив у територіальній обороні України, був поранений в обличчя.

Артисту вчасно надали необхідну і допомогу він досить швидко оговтався від поранення. Однак на фото в соціальних мережах Хливнюк вважав за краще приховувати обличчя за допомогою маски або сонцезахисних окулярів.

Нещодавно на його сторінці в Instagram з'явилося фото, на якому він показав наслідки поранення поблизу - на щоці артиста тепер присутній вельми помітний шрам.

До того легендарна пісня "Ой, у лузі червона калина" стала одним із символів опору України російській агресії після того, як Андрій Хливнюк її заспівав під час патрулювання Софіївської площі в Києві у складі тероборони.

Незабаром легендарна рок-група Pink Floyd і її лідер Девід Гілмор використовували запис голосу Хливнюка з цією піснею і записав трек "Hey Hey Rise Up", який швидко зібрав мільйони переглядів на платформі YouTube.

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