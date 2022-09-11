"В інвалідному кріслі": шансоньє Успенська, яка підтримала війну в Україні, оскандалилася заявою

Любов Успенська / соцмережі

Колишня киянка і "королева" шансону російська співачка Любов Успенська зізналася, який страх переслідує її протягом життя.

Співачка, яка підтримала війну в Україні і політику диктатора Путіна Успенська, виявляється побоюється за свою кар'єру і це нібито пов'язано не тільки з вислизає молодістю. Причиною для тривоги є і статус співачки.

За словами виконавиці хіта "Кабріолет", вона ніколи не візьме в руки пенсійну книжку.

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"Я хочу продовжувати співати і вмирати на сцені, навіть якщо виступати доведеться в інвалідному кріслі. У мене багато ідей і планів: наприклад, мрію підкорити Бразилію, тому що добре відчуваю їх музику, ці ритми у мене в крові. Хочу записати дуети з великими бразильськими співачками, зачитати реп з 50 Cent. Що стосується останнього, у мене вже була така можливість, але, чесно кажучи, я злякалася, вирішивши, що мене не зрозуміють", - розповіла шансоньє росЗМІ.

Успенська про війну в Україні

Королева шансону Любов Успенська народилася в той же день, коли Росія напала на Україну. На своє 68-річчя 24 лютого співачка в жаху скасувала свято, адже з Україною, а саме з Києвом, її багато що пов'язує.

Успенська довго мовчала про війну в Україні, але продовжує жити в Росії і підтримувати диктаторський режим Путіна.

Як повідомляв Главред, російська співачка Любов Успенська, яка підтримує війну в Україні, вирішила покинути РФ.

Причиною цьому став скандал, в який вона вляпалася кілька тижнів тому - вона побила сусідського собаку, а очевидці зняли все на відео.

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