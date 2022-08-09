Успенська втекла з Росії після скандалу з побиттям

Співачка може вже не повернутися в РФ.
Російська співачка Любов Успенська, яка підтримує війну в Україні, вирішила покинути РФ.
Причиною цьому став скандал, в який вона вляпалася кілька тижнів тому - вона побила сусідського собаку, а очевидці зняли все на відео.
Адвокат артистки заявив, що співачка Любов Успенська поїхала з Росії і не ясно, чи повернеться вона назад, пише Teleprogramma.pro
"Вона - громадянка США. Покинула країну, і незрозуміло, чи повернеться", - поділився він.
Також він додав, якщо Успенська повернеться, то її чекає продовження історії з побитим собакою.
"Ми збираємося подавати заяву в кінці серпня. Господиня побитого собаки сподівалася, що зір у вихованця відновиться, але доведеться робити операцію. Крім того, висока ймовірність, що собака може не прокинутися після наркозу. Все це поки затягує весь процес", - пояснив адвокат співачки.
Нагадаємо, зі слів очевидців, Успенська вирішила, що щеня представляє страшну загрозу, накинулася на нього, погналася і опинилася на території сусідського будинку. На ганку сидів ще один французький бульдог, старий і вже майже неходячий. Розлючена Успенська вирішила побити собаку.
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