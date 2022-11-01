У Х'юстоні в боулінг-клубі застрелили відомого репера Takeoff

Американському реперу було всього 28 років / Вікіпедія

У ніч на вівторок, 1 листопада, в американському місті Х'юстон застрелили відомого репера Takeoff із хіп-хоп тріо Migos.

Як пише видання TMZ, інцидент трапився в одному із боулінг-клубів під час закритої вечірки в честь дня народження репера Jazz Prince. Після завершення вечірки між Takeoff і одним із гостей сталася сварка, яка переросла у стрілянину.

Невідомий відкрив вогонь та вистрелив у 28-річного репера. Від отриманих травм Takeoff загинув на місці.

Також поліція повідомила, що окрім артиста, ще дві людини отримали поранення. Їх на приватних автомобілях відвезли до лікарні.

Зазначимо, що Takeoff – відомий американський репер, який почав займатися музикою від 2008 року. Артист був учасником хіп-хоп тріо Migos. До складу гурту також входив дядько репера – Quavo та двоюрідний брат загиблого – Offset. У 2016 році гурт зайняв перше місце в чарті Billboard з піснею Bad and Boujee.

У 2017 році Migos записали хіт зі співачкою Кеті Перрі Bon Appétit. Кліп на пісню на момент публікації вже зібрав понад 1,2 мільярда переглядів на YouTube.

Нагадаємо, що у суботу, 29 жовтня в столиці Південної Кореї, місті Сеул під час святкування Хеллоуїна сталася тиснява, в результаті якої загинуло понад 150 осіб. Серед загиблих виявився відомий південнокорейський співак і актор (дорама Сьогодні був ще один день Намхена) Лі Джихан. Йому було 24 роки.

Також повідомлялося, що 25 жовтня у Голлівуді в смертельному ДТП загинув американський комедійний актор, володар премії "Еммі" Леслі Джордан. Він зіграв Лонні Гарра в "Палаючих серцях", Беверлі Леслі в "Уіллі і Грейс" і зовсім недавно Філа в "Клич мене Кет". Йому було 67 років.

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