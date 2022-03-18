Колишній чоловік і продюсер Ані Лорак залишився без будинку - його дощенту знищив ворожий снаряд

Удар припав по приватному сектору Подільського району Києва.
Український продюсер, який відкрив світові таланти Ані Лорак та Мікі Ньютон, Юрій Фальоса залишився без будинку.
У його житло в приватному секторі Подільського району Києва прилетів російський снаряд. Це сталося ввечері 16 березня.
В результаті попадання будинок загорівся. Пожежу вдалося ліквідувати, але житло сильно постраждало.
"Ні дому, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново!...!" - написав Юрій Фальоса на своїй сторінці в Facebook.
Продюсер вижив, інформація про жертви та поранених уточнюється.
читайте також"Бомбили двічі аеропорт за наводкою": знаменитий український скрипаль виявився російським шпигуном
Раніше російська співачка Земфіра присвятила українському народу антивоєнний кліп на пісню Не стріляйте, який складається з кадрів зруйнованих від російської військової агресії міст України.
Інші новини:
- Окупанти вбили соліста балету Нацональної опери України
- "Не мовчіть в цій тиші!": Земфіра присвятила багатостраждальній Україні антивоєнний кліп
- "Божевільна, зломлена людина": Наталія Могилевська розкритикувала Путіна