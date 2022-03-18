Колишній чоловік і продюсер Ані Лорак залишився без будинку - його дощенту знищив ворожий снаряд

У будинок Юрія Фальоси потрапив російський снаряд / facebook.com/falyosayuriy

Український продюсер, який відкрив світові таланти Ані Лорак та Мікі Ньютон, Юрій Фальоса залишився без будинку.

У його житло в приватному секторі Подільського району Києва прилетів російський снаряд. Це сталося ввечері 16 березня.

В результаті попадання будинок загорівся. Пожежу вдалося ліквідувати, але житло сильно постраждало.

"Ні дому, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново!...!" - написав Юрій Фальоса на своїй сторінці в Facebook.

Продюсер вижив, інформація про жертви та поранених уточнюється.

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