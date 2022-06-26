"Солі роз'їли всі органи": дружина П'єра Нарциса розповіла про муки співака перед смертю

Дружина П'єра Нарциса розповіла про муки співака перед смертю / скріншот

Співак П'єр Нарцис, який помер 21 червня, помирав у муках. Причиною стали серйозні ускладнення від подагри.

Екс-дружина артиста на росТБ розповіла, що було не так зі здоров'ям музиканта.

"Він всі 10 років жив, знаючи, що у нього подагра. Знав, як її купірувати, які таблетки випити. Зазвичай під час подагри сечова кислота відкладається на руках і ногах, але в його випадку вона осідала на внутрішніх органах, тим самим руйнуючи їх. Тут була критична маса солей, яка роз'їла всі органи", - заявив вона.

Також жінка зазначила, що за останній час співак набрав зайвих 30 кілограмів саме через цю недугу.

читайте такожПомер співак П'єр Нарцис, який виконував хіт"Я шоколадний заєць"Нагадаємо, через кілька днів після смерті П'єра Нарциса, стало відомо про смерть поп-співака Юрія Шатунова. Він помер у віці 48 років від обширного інфаркту.

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

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"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко. Зараз ми їдемо в морг. Сім'я Юри прилітає найближчим часом", - сказав чоловік.

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