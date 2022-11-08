"Вже не місто-герой": Садальський закотив істерику через Одесу

Садальський закотив істерику через Одесу / Instagram

Російський актор Станіслав Садальський розлютився через події в Одесі. Там днями більшістю голосів українців було прийнято рішення знести пам'ятник засновниці міста, імператриці Катерини II.

Садальський, як і росіяни, які не мають ніякого відношення до України і люблять лізти в справи чужої країни, назвав те, що відбувається ганьбою.

"Позорище, знищують свою історію. А ще треба знищити Потьомкінські сходи і пам'ятник Дюку. Адже він теж служив російським царям. І чого вже там, знести всю інфраструктуру в Одесі, адже вона побудована "окупантами". Так, Одеса-вже не місто-герой", - написав розлючений Садальський.

Нагадаємо, в Одесі "оновили" пам'ятник російській імператриці Катерині II, навколо якого йде багато суперечок. Невідомі вирішили нагадати про справжню сутність російської імператриці, яка ставилася до України та її громадян як кат. На голову пам'ятника наділи ковпак ката, а до руки прикріпили зашморг з мотузки.

Нагадавши, полковник ЗСУ озвучив тривожний прогноз щодо взяття Одеси в "котел". Полковник Роман Світан припустив, що 20-тисячне угруповання окупантів на правобережній частині Херсонської області не збирається залишати Херсон і може рушити в бік Одеси, незважаючи на всі зусилля ЗСУ зі знищення ворожого угруповання.

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