У руках – петля, на голові – ковпак ката: в Одесі "прикрасили" пам'ятник імператриці Катерині ІІ

В Одесі "оновили" пам'ятник імператриці Катерині ІІ/ "Суспільне"

В Одесі "оновили" пам'ятник російській імператриці Катерині ІІ, навколо якого точиться багато суперечок. Невідомі вирішили нагадати про справжню сутність російської імператриці, яка ставилася до України та її громадян як кат.

На голову пам’ятнику одягнули ковпак ката, а до руки прикріпили зашморг з мотузки. Відповідні фото оприлюднив керівник південного відділу Інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк.

Також постамент облили червоною фарбою. Таке "оновлення" на пам’ятнику з’явилося вранці у середу, 2 листопада.

"Дуже промовиста інсталяція сьогодні з ранку з'явилась на маркері путінського кривавого маркера на Катерининській площі в Одесі. Це зашморг для окупантів чи колаборантів з міської ради? Для кого, як ви, друзі, думаєте?", – написав Гуцалюк.

Нагадаємо, пам’ятник Катерині ІІ в Одесі уже викликав багато суперечок. Українці публікували петицію до президента з проханням демонтувати постамент. Адже саме ця російська імператриця намагалася повністю ліквідувати Українську державу у вигляді козацького адміністративного устрою і Запорізької Січі.

Петиція набрала необхідну кількість голосів. Але міська рада Одеси під час голосування 28 вересня не дозволила демонтаж пам’ятника. Пізніше, 7 жовтня, радник голови ОП Михайло Подоляк запевняв, що постамент скоро зникне.

Нагадаємо, полковник ЗСУ озвучив тривожний прогноз щодо взяття Одеси в "котел". Полковник Роман Світан припустив, що 20-тисячне угруповання окупантів на правобережній частині Херсонської області не збирається залишати Херсон і може рушити в бік Одеси, попри всі зусилля ЗСУ зі знищення ворожого угруповання.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська Росії готуються до "оборони" позицій у Херсонській області та наступу ЗСУ на захоплений Херсон. Українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції в регіоні. Водночас російські загарбники проводять наступ в районі Бахмута Донецької області.

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