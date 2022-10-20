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Випала з вікна 8 поверху та дивом вижила: в Одесі 14-річна дівчинка хотіла вчинити самогубство

20 жовтня 2022, 17:58

Дівчинка мала психічний розлад та перебувала в депресії.

самоубийство, Охматдет
В Одесі 14-річна дівчинки вистрибнула з 8 поверху та дивом вижила / Колаж фото Охматдит, з відкритих джерел

В Одесі 14-річна дівчинка хотіла вчинити самогубство. Вона дочекалась поки її мама піде з дому, після чого дівчинка вистрибнула з вікна 8 поверху висотки. Про це повідомили в Охматдиті.

Дівчинка дивом вижила, її врятувало дерево. При падінні вона вдарилась об гілки і вже після цього впала на землю. У дівчинки діагностували перелом кісток лицьового черепа та руки.

Виявилось, що дівчинка мала психічний розлад, який виявили у неї ще до початку війни. Останнім часом вона перебувала у депресивному стані, а через російське вторгнення за кордон поїхали більшість друзів Віолетти. Коли мати дівчинки повернулась додому, то одразу зрозуміла, що її донечка хотіла вчинити самогубство, адже побачила відчинені вікна.

"Віолетта надійшла до нас наприкінці серпня. У неї був багатоуламковий перелом кісток лицевої частини черепа. Була потрібна велика реконструктивна операція. Особливість у тому, що слід провести фіксацію кісток за допомогою титанових пластин з гвинтами. Буквально протягом 3-4 години волонтери знайшли, все привезли, і ми зробили операції", – розповів лікар-хірург Олег Голубченко.

Нині дівчинці вже краще, вона навіть почала ходити. Вона поки не може розмовляти, бо у її щелепі вставлені титанові пластини. З дівчинкою працюють психологи. Її планують виписати вже через тиждень-півтора.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти розстріляли дитину у спину з автомата. Міша ніс 2 кг борошна гуманітарної допомоги. Він побачив ворожу техніку та почав тікати. У той момент окупанти його розстріляли. Вони намагалися залякати місцевих жителів та казали, що підлітка вбив нібито український снайпер.

Також повідомлялося, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Одна з них влучила в п'ятиповерхівку. Будівля обвалилася і 11-річний хлопчик провів під завалами 6 годин. Дитину дістали живою, але згодом хлопчик помер у лікарні.

Інші новини:

Одеса Охматдет самогубство
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