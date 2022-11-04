Всидіти на двох стільцях: Земфіра на концерті підтримала українців, але зізналася Росії в любові

Земфіра на концерті підтримала українців, але зізналася Росії в коханні / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Легендарна російська співачка Земфіра, яка засудила путінський режим і вторгнення Росії в Україну, ще раз виступила з антивоєнною промовою на своєму концерті ‒ цього разу в Лондоні. Про це на своєму Telegram-каналі написав російський журналіст і опозиціонер Роман Супер.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що я більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти. Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я це чудово пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не відніме, це назавжди зі мною. Назавжди, але разом з тим мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на своїх концертах. І це теж завжди буде зі мною", - сказала вона.

У своїй промові виконавиця згадала українські міста, в яких раніше виступала. І з сумом в голосі сказала - швидше за все, вона більше там ніколи не побуває.

Земфіра також зазначила, що вважає ‒ війна Росії проти України безглузда і жорстока. І вона сподівається на швидке настання миру.

Нагадаємо, раніше примадонна російської естради Алла Пугачова, яка нещодавно отримала ізраїльський паспорт і поїхала з терористичної Росії, станцювала на концерті Земфіри.

До слова, обидві співачки засуджують жорстокий напад Росії на Україну і геноцид українців.

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