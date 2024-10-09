Онука Софії Ротару зізналася, чим заробляє на лакшері-життя у США

Соня Євдокименко виявилася не з боязких, і з задоволенням займається бізнесом.

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Соня Євдокименко новини - онука Софії Ротару відкрила бізнес у США / колаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Соня Євдокименко, онука співачки Софії Ротару, вже багато років живе в США, де здобуває вищу освіту і підробляє моделлю. Однак нещодавно виявилося, що це - не єдині заняття дівчини.

Зіркова спадкоємиця виявила в собі підприємницьку жилку і обзавелася невеликим бізнесом. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Євдокименко вивчає історію мистецтва, але, після стажування в одній з американських компаній з виробництва декоративної косметики, вирішила зануритися більше "в простір краси". Результатом цього стала поява у Соні онлайн-магазину.

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Її головний продукт - скульптор обличчя у формі метелика, який дівчина активно просуває у своєму блозі. За один такий масажер покупцеві доведеться викласти щонайменше 60 доларів (трохи менше ніж 2.5 тис. грн - прим. редактора).

Соня Євдокименко новини - онука Софії Ротару відкрила бізнес у США / instagram.com/iamsofiaeve

Хто така Софія Ротару Софія Михайлівна Ротару - радянська й українська естрадна співачка (сопрано) та акторка. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).

У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".



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Раніше українська співачка СолоХа вперше озвучила ім'я свого чоловіка - батька її другої дитини. До цього вона приховувала обранця через особливості його роботи.

Також стало відомо, що Дмитро Ступка не витримав навіть дня роботи в США і зірвав здоров'я - за кордоном акторові довелося працювати у фірмі з перевезення меблів.

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