Пішов з життя радянський кінорежисер - творець фільмів Біг і Тегеран-43

До 94 років він не дожив рівно тиждень.
У понеділок, 29 листопада 2021 року, на 93 році життя помер радянський режисер Володимир Наумович Наумов.
Про це передає ТАСС з посиланням на Союз кінематографістів РФ. Сумну новину підтвердив син режисера художник Олексій Наумов. Причина смерті не розголошується.
Володимир Наумов першим в СРСР екранізував твори Михайла Булгакова. Фільм Біг об'єднав в собі п'єсу Біг, роман Біла гвардія і оперне лібрето Чорне море. Головні ролі виконали Людмила Савельєва та Олексій Баталов.
Наумов співпрацював з французькими, швейцарськими та італійськими режисерами.
Відомі кінороботи Володимира Наумова: фільми Біг, Тегеран-43, Мир тому, хто входить, Легенда про Тіля, Поганий анекдот.
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Раніше стала відома причина смерті Олександра Градського.
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