Пішов з життя радянський кінорежисер - творець фільмів Біг і Тегеран-43

Володимир Наумович Наумов ( 6 грудня 1927-29 листопада 2021) / wikipedia.org

У понеділок, 29 листопада 2021 року, на 93 році життя помер радянський режисер Володимир Наумович Наумов.

Про це передає ТАСС з посиланням на Союз кінематографістів РФ. Сумну новину підтвердив син режисера художник Олексій Наумов. Причина смерті не розголошується.

Володимир Наумов першим в СРСР екранізував твори Михайла Булгакова. Фільм Біг об'єднав в собі п'єсу Біг, роман Біла гвардія і оперне лібрето Чорне море. Головні ролі виконали Людмила Савельєва та Олексій Баталов.

Наумов співпрацював з французькими, швейцарськими та італійськими режисерами.

Відомі кінороботи Володимира Наумова: фільми Біг, Тегеран-43, Мир тому, хто входить, Легенда про Тіля, Поганий анекдот.

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