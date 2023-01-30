Померла "Уенздей Аддамс" з оригінального серіалу - американська акторка Ліза Лорінг

Артистка, чиїм талантом надихалася Дженна Ортега у своїй кінороботі, покинула цей світ на 65 році життя.

Померла Ліза Лорінг / imdb.com, pixabay.com

Американська акторка Ліза Лорінг, відома завдяки ролі Уенздей Аддамс в оригінальному серіалі Сімейка Аддамс (1964-1966 рр.) померла від обширного інсульту в місті Бербанк, Каліфорнія, у віці 64 років. Про її смерть повідомила виданню Variety одна з її доньок, Ванесса Фоумберг.

Смерть Лорінг настала в лікарні Providence Saint Joseph Medical Center через 4 дні після її госпіталізації у зв'язку з наслідками обширного інсульту. Там вона перебувала на апараті життєзабезпечення, який її сім'я вирішила надалі відключити.

Ймовірною причиною інсульту акторки називають високий кров'яний тиск через багаторічне куріння, а також героїнову залежність, від якої Лорінг страждала в 90-ті роки.

Ліза Лорінг знялася в легендарній Сімейці Аддамс в шестирічному віці, але, як і багато дітей-акторів, не змогла повторити свій успіх вже будучи дорослою.

Проте її "Уенздей" вважається одним з канонічний втілень цього персонажа на екрані, і є важливим елементом американської та світової поп-культури. До слова, Лорінг також мала відомий танець в "Сімейці", елементи якого згодом запозичила і Дженна Ортега, коли в 2022 році зіграла Уенздей.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 років. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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