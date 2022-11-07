Помер творець гурту Ласковый май і автор пісні Белые розы

Помер Сергій Кузнєцов - творець Ласкового мая / instagram.com/yuriy_shatunov

Сергій Кузнєцов, композитор, поет-пісняр і творець гурту Ласковый май, помер сьогодні, віці 58 років. Про це повідомляють росЗМІ; дані підтверджує концертне агентство, яке завідувало роботою артиста.

Причина смерті Кузнєцова не розголошується - раніше у нього були проблеми з серцево-судинною системою, що і називають найімовірнішою причиною смерті композитора. Також раніше страждав від алкогольної залежності.

У червні пішов з життя Юрій Шатунов - головний "діамант" в колекції Кузнєцова, і його близький друг. Тоді, після смерті співака, Кузнєцов у своїх соціальних мережах попрощався з Шатуновим і пообіцяв йому, що вони скоро зустрінуться.

Сергій Кузнєцов в 1986 році зібрав хлоп'ячий підлітковий гурту Ласковый май, головною зіркою якого був Юрій Шатунов. Кузнєцов - автор головних хітів групи: Белые розы, Розовый вечер, Седая ночь та ін.

Раніше повідомлялося, що дама Олівія Ньютон-Джон, австралійська співачка, акторкаа, зірка культового фільму Бріолін і володарка іменної зірки на Голлівудській Алеї Слави, померла у віці 73 років від "прокляття Траволти".

Нагадаємо, на початку серпня померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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