Друг Шатунова розповів про особливу обставину його здоров'я перед смертю

Юрій Шатунов / УНІАН та Instagram

Микола Алексєєв, друг покійного попспівака і колишнього соліста групи "Ласковый май" Юрія Шатунова, розповів про нові факти з його життя. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Виявляється, Шатунову незадовго до смерті довелося перенести операцію на очах. Оскільки у нього несподівано різко став падати зір.

Контактами лікаря-офтальмолога в одній з московських лікарень з Шатуновим поділився саме Алексєєв.

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"У Німеччині досить складно все в порівнянні з Росією. Хірургічне втручання пройшло успішно", - розповів він.

Як говорить Алексєєв, Шатунов обіцяв навіть знятися в новому випуску його YouTube-шоу. Випуск планували присвятити зіркам, які люблять риболовлю. Але не встиг цього зробити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що попспівак Юрій Шатунов помер у віці 48 років від обширного інфаркту (за іншими відомостями - від гострої серцевої недостатності).

У 48-річного артиста залишилися дружина і двоє дітей, які з'явилися на світ і жили в Німеччині: молодшій дочці Естеллі вісім років, а старшому синові Деннісу в цьому році виповниться 16.

Пізніше концертний директор співака Аркадій Кудряшов розповів про його останніх годинах перед смертю.

"Ми вечеряли разом, їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано. Викликали швидку, але в лікарню Юру привезли вже мертвого. Все сталося дуже швидко", - сказав чоловік.

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