Помер знаменитий радянський режисер: зняв "Ассу" та "Анну Кареніну"

Помер відомий російський режисер / wikipedia.org

У Росії у віці 77 років померти знаменитий російський і радянський режисер Сергій Соловйов, передають російські ЗМІ.

Причиною смерті ЗМІ назвали важку хворобу.

У Мінкультури підтвердили, що Соловйов помер. Очільник відомства Ольга Любімова висловила співчуття у зв'язку з його смертю.

Сергій Соловйо в- відомий радянський і російський продюсер, кінорежисер, сценарист і педагог.

Що відомо про Сергія Соловйова

Народився 25 серпня 1944 року в місті Кемь, Карело-Фінської РСР. Раннє дитинство провів у Північній Кореї, куди після війни відправили його батька. Вперше на сцену театру вийшов в 14 років, після – був прийнятий до Театру юнацької творчості.

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У 1960-х роках працював на телебаченні в якості робітника. Закінчив режисерський факультет ВДІКу.

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У 1969 році дебютував як режисер, зняв кіноальманах за розповідями Чехова "сімейне щастя".

У 1975 році зняв фільм "Сто днів після дитинства", за який отримав приз на Берлінському кінофестивалі за кращу режисуру.

Найбільшу популярність йому принесли фільми "Асса", "Асса-2" і "Анна Кареніна" та фільм" Чорна троянда – емблема печалі, червона троянда – емблема любові".

Також він був режисером фільмів: "Рятувальник","Оббрані"," Чужа біла і рябий"," Ніжний вік","Станційний доглядач", "Спадкоємиця по прямій"," Три сестри","Тюремний романс".

Останньою роботою режисера став фільм" Кеди", випущений в 2016 році.

Раніше повідомлялося про те, що американська письменниця Енн Райс померла 11 грудня 2021 року на 80 році життя в місті Ранчо-Міраж, штат Каліфорнія.

Письменниця померла в лікарні від ускладнень, викликаних інсультом. У смертного Ложа письменниці перебувала її сестра Карен і син, також відомий письменник, Крістофер Райс.

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