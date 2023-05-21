Стало погано прямо в літаку: в Росії моментально помер чоловік російської співачки

У РФ несподівано помер топ-чиновник і чоловік путіністки Гурцкой Кучеренко.

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Помер чоловік Діани Гурцкой / Колаж Главред, фото t.me/nexta_live, соцмережі Діана Гурцкая

Увечері, 20 травня, в Росії помер чоловік російської співачки Діани Гурцкой. Як повідомляють росЗМІ, повертаючись зі службового відрядження помер заступник Міністра науки і вищої освіти РФ Петро Кучеренко.

Петру Кучеренко, який був на Кубі з делегацією міністерства, стало погано в літаку, на якому російська делегація поверталася.

Борт екстрено приземлився в місті Мінеральні Води, де місцеві лікарі намагалися реанімувати чоловіка російської співачки, але врятувати його не вдалося. Поки офіційно причини раптової смерті не називаються.

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ЗМІ повідомляють, що у топ-чиновника РФ стався серцевий напад.

Гурцкая і Кучеренко одружилися у вересні 2005 року. 29 червня 2007 року в родині народився первісток. Хлопчика назвали Костянтином.

Гурцкая внесена в базу Миротворець

Діана Гурцкая вважає, що потрапила в базу Миротворця за підтримку співачки Юлії Самойлової, якій заборонили в'їзд в Україну для участі в музичному конкурсі Євробачення 2017.

"Я не буду говорити, що мені нібито все одно. Це вкрай неприємно, тим більше, у всьому є абсолютно чіткий натяк – "підтримала колег: Лоліту, Юлю Самойлову, – ось наша відповідь". Але необхідно пам'ятати, що влада і український народ – це різні категорії", – сказала Гурцька.

Артистка також заявила, що у її сина прізвище Кучеренко, і в ньому є "частка цієї доброї, красивої і хлібосольної країни".

"Я багато разів була в різних куточках України і завжди мене приймали з відкритою душею і серцем. Що ж стосується дій всіх цих СБУ, так званих миротворців та інших. Є один історичний урок: перемігши зовнішніх ворогів - мене, Лоліту, Сергія Безрукова та інших, приймаються за внутрішніх. Ось про що варто задуматися українцям", – заявляла раніше співачка.

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