Помер засновник і фронтмен рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті

Помер Ден Маккаферті - вокаліст і засновник Nazareth / facebook.com/nazarethofficial, pixabay.com

Шотландський рок-вокаліст, автор пісень, засновник і лідер рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті помер у віці 76 років.

Артист помер від емфіземи легенів, якою страждав останні 9 років. Інформацію про смерть Маккаферті підтвердив Піт Егню, басист, бек-вокаліст, один з батьків-засновників Nazareth та близький друг Дена, на офіційній сторінці гурту в Facebook.

"Ден помер сьогодні о 12:40. Це найсумніше оголошення, яке мені коли-небудь доводилося робити. Меріен і сім'я втратили чудового, люблячого чоловіка і батька, я втратив найкращого друга, а світ втратив одного з найкращих співаків, які коли-небудь існували. Занадто розбитий, щоб говорити щось інше", - написав Егню.

Гурт Nazareth було засновано у 1968 році, і Маккаферті був її беззмінним вокалістом аж до 2013 року, коли співакові поставили невтішний діагноз. Захворювання дихальних шляхів не дозволяло Дену виступати на сцені з колишньою силою, і він прийняв важке рішення покинути групу, щоб не розчаровувати шанувальників.

Проте, він продовжував робити музику до своїх останніх днів - студійні записи були для нього менш виснажливими, а зовсім від музики Маккаферті відмовитися просто не зміг.

Помер Ден Маккаферті-вокаліст і засновник Nazareth / facebook.com/nazarethofficial

Найбільшу популярність і впізнаваність Nazareth принесла пісня Love Hurts, виконана Маккаферті в 1975 році в записі альбому Hair Of The Dog. Балада стала платиновим синглом в Канаді, золотим - в США, а також саундтреком до багатьох фільмів і особистих любовних історій мільйонів шанувальників по всьому світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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