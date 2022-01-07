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"Помер він від побічних ефектів": переможець "Танців з зірками" розповів про сімейну трагедію

7 січня 2022, 22:47

33-річний Євген Кот дав відверте інтерв'ю.

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Євген Кот розповів про смерть брата / скріншот з відое

Хореограф і переможець шоу "Танці з зірками" Євген Кот розповів про сімейну трагедію - у нього помер брат.

Трагічної історією знаменитість поділився в ефірі шоу "Мій секрет" з Машею Єфросиніною.

Як розповів 33-річний хореограф, у його брата не було ніяких симптомів захворювання, тривожним дзвіночком стала поява судин по всьому тілу.

Пізніше брата поклали в лікарню, він проходив хіміотерапію. На 10-й день після початку процедур йому сказали, що почалася ремісія. Але протокол лікування Дмитро повинен був пройти до кінця.

читайте такожНадя Дорофєєва станцює з Євгеном Котом на сольному концерті групи "Время и Стекло""Помер він від побічних ефектів від лікування... Мала бути остання "хімія"... Йому було погано, у нього все боліло, його відвезли в реанімацію... Він почав задихатися... Я поїхав додому поспати трохи... Мені через деякий час подзвонили і сказали, що у нього зупинилося серце", - поділився Кот.

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За словами хореографа, батькам до останнього не розповідали про хворобу їхнього сина Дмитра на його ж прохання.

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Автор: Сергій Кущ
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Євген Кот новини шоу бізнесу
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