УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Помер Народний артист України, "прадідусь українського балету"

22 жовтня 2021, 18:18

Український балетмейстер і педагог Володимир Андрійович Денисенко помер на 88 році життя.

Помер Денисенко Володимир Андрійович - Народний артист України / instagram.com/ekaterinakukhar_official

22 жовтня прима-балерина Катерина Кухар повідомила про смерть "прадідуся українського балету" - балетмейстера і Народного артиста України Денисенка Володимира Андрійовича.

За словами Кухар, чоловік помер увечері 21 жовтня. Причина смерті поки не розголошується.

"Плеяду майстрів балетного мистецтва України покинув Народний Артист України — Володимир Денисенко.Володимир Андрійович виховав не одне покоління видатних артистів, що танцюють по всьому світу — мав 34 випуски і 318 випускників та для кожного був прадідусем українського балету.Останній з Могікан", - підписала пост пам'яті Катерина Кухар.

Володимир Андрійович Денисенко - значна фігура у світі українського балету.

Шанувальникам цього нелегкого мистецтва Денисенко запам'ятається як видатний танцюрист, виконавець, балетмейстер і вчитель. Серед його учнів - Олександр Стоянов, Максим Мотков, Михайло Пєтухов, Микола Прядченко, Вадим Писарєв, Сергій Бережний та ін.

Реклама
Володимир Денисенко з Катериною Кухар та Олександром Стояновим / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Відхід Володимира Андрійовича прокоментував і Олександр Стоянов - один з найвідоміших учнів балетмейстера: "Володимир Денисенко вчора покинув плеяду балетних зірок і засяяв яскравою зіркою на небі ... Світла пам'ять! Володимир Андрійович - мій педагог. Людина з великої літери, яка змінила все моє балетне життя. Навіть не так! Володимир Андрійович той, завдяки якому я полюбив балет і є тим, ким є".

читайте такожЗаслужена артистка України Марія Гонта померла від коронавірусу

Раніше повідомлялося, що з життя пішов Віктор Євграфов - виконавець ролі Моріарті в кінофільмі про Шерлока Холмса.

viber
шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва показала, як її в трусах і фаті прив'язали до коняНадя Дорофєєва показала, як її в трусах і фаті прив'язали до коня Гороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміниГороскоп на 20 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: збитки або кардинальні зміни Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економіїФінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Які продукти не потрібно їсти людям після 45 років - відповідь дієтологаЯкі продукти не потрібно їсти людям після 45 років - відповідь дієтолога Українців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній областіУкраїнців закликали бути готовими до військового вторгнення Росії та ескалації в кожній області

Останні новини

19:15

Немає щеплення - потрапив під локдаун: у Кличка заявили про умову щодо жорсткого карантину у Києві

19:11

Екс-дружина Позитиву показала мокрі "булочки" в крихітному бікіні

18:28

Зеленського закликали втрутитися в постачання газу бюджетним організаціям

18:18

Помер Народний артист України, "прадідусь українського балету"

18:05

Прикмети на 23 жовтня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

Реклама
17:56

У Хмельницькій області пенсіонерка у власному будинку знепритомніла від переохолодження

17:48

Хмара вулкана з Іспанії над Україною: в Укргідрометцентрі оцінили небезпеку для людей Відео

17:38

До чого сняться парфуми: тлумачення відомих сонників

17:26

"Велике будівництво": для Полтавської обласної служби 103 побудували підземний паркінг

17:15

Як записатися до лікаря в helsi.me - реєстрація й покрокова інструкція Відео

17:07

Аваков захворів коронавірусом: як себе почуває екс-міністр МВС

17:00

Бюджетні та релігійні організації можуть залишитися без газу - нардеп Кучеренко

16:57

Зірковий актор Сватів не з'явиться в сьомому, фінальному сезоні серіалу

16:48

Щоб у СІЗО не було пандемії: Малюська "подарував" ув'язненим телефони та інтернет

16:36

Коли включать опалення в Києві 2021-2022: дати, тарифи і субсидія Відео

16:16

Гарний початок: у Москві обвалився шматок Кремля (відео) Відео

16:09

Локдаун в Україні та червоні зони: у МОЗ назвали сценарій щодо карантину в країні Відео

15:33

"Це просто конвеєр для трупів": крик душі лікаря ковідної лікарні вразив мережу Відео

15:18

Шантаж Путіна через Північний потік-2: Кулеба закликав Європу завдати удару по трубі Газпрому Відео

15:15

Експерти вимагають визначити поняття "екотероризм" і "екорейдерство" на законодавчому рівні

Реклама
15:02

В Україні з'явиться новий податок: хто і за що платитиме Відео

15:02

Як звузити пори на обличчі: 5 продуктів-помічників, які є на кожній кухні

15:00

Гороскоп на 23 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: нахабна брехня, прикрі помилки або секрети Відео

14:59

Леся Нікітюк в ультраоблягаючому комбінезоні засвітила нового бойфренда на вечірці

14:37

Новим головою Верховного Суду обрали Всеволода Князєва: що про нього відомо Відео

14:35

Лікар назвав головну помилку вакцинованих проти коронавірусу Відео

14:15

Путін і Лавров вибухнули звинуваченнями на адресу України: РФ зриває зустріч у нормандському форматі Відео

13:55

Світ навиворіт Еквадор: відома дата прем'єри нового сезону тревел-шоу Відео

13:50

Костюм на Хеллоуїн за знаком Зодіаку: як вбратися на вечірку

13:44

Сезонний фактор і миготлива лампочка: чому Слуга народу втрачає позиції Погляд

13:39

"Метінвест" поставить 300 тонн кисню хворим COVID-19 у Києві та Харківській області

13:33

Синоптик пообіцяла українцям нову порцію тепла: прогноз погоди до кінця жовтня

13:00

Місяць катастроф і розгулу ковіду: що обіцяє астрологічний прогноз на листопад-2021 від Влада Росса

12:46

Фінішу пандемії COVID-19 може не бути: Ляшко зробив прогноз щодо повернення до "нормального життя" Відео

12:43

Лікарка пояснила, чому навіть перехворілим на COVID-19 людям потрібно обов'язково вакцинуватися Відео

12:33

Думали, що зламався алкотестер: п’яний українець ошелешив поліцію у Польщі

11:56

Київ - на порозі "червоної зони": Кличко озвучив всі можливі заборони Відео

11:56

"Велике будівництво" прийшло в аеропорт Дніпра: будують нову смугу і термінал

11:45

У будинок заступника глави Офісу президента кинули коктейль Молотова: це було "замовлення"

11:43

Катерину Кухар та Олександра Стоянова терміново евакуювали із замінованого театру

Реклама
11:36

У ВООЗ розповіли, скільки сотень тисяч медиків померло від COVID-19 Відео

11:34

Осінні канікули 2021 в Україні: коли почнаються канікули в Києві

11:05

Фінансовий гороскоп на тиждень 25-31 жовтня: грошові надходження, обман або режим економії Відео

10:53

Школи Києва закрили на карантин: скільки учні сидітимуть вдома Відео

10:47

Сестри Савченко попалися на використанні підроблених COVID-сертифікатів - ЗМІ

10:44

Режисер Єралаша звинувачений у педофілії та зберіганні дитячої порнографії

10:27

У Кременчуці на дітей у садочку впало дерево: 4-річна дівчинка померла

10:12

Зниження пенсійного віку на 5-10 років: у Мін'юсті пояснили, кого з українців торкнеться

10:07

Переведення годинників на зимовий час 2021 в Україні: дата, чим шкідливий

10:05

Коли Україна досягне піку захворюваності COVID-19: експерт назвав дату Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти