Помер Народний артист України, "прадідусь українського балету"

Помер Денисенко Володимир Андрійович - Народний артист України / instagram.com/ekaterinakukhar_official

22 жовтня прима-балерина Катерина Кухар повідомила про смерть "прадідуся українського балету" - балетмейстера і Народного артиста України Денисенка Володимира Андрійовича.

За словами Кухар, чоловік помер увечері 21 жовтня. Причина смерті поки не розголошується.

"Плеяду майстрів балетного мистецтва України покинув Народний Артист України — Володимир Денисенко.Володимир Андрійович виховав не одне покоління видатних артистів, що танцюють по всьому світу — мав 34 випуски і 318 випускників та для кожного був прадідусем українського балету.Останній з Могікан", - підписала пост пам'яті Катерина Кухар.

Володимир Андрійович Денисенко - значна фігура у світі українського балету.

Шанувальникам цього нелегкого мистецтва Денисенко запам'ятається як видатний танцюрист, виконавець, балетмейстер і вчитель. Серед його учнів - Олександр Стоянов, Максим Мотков, Михайло Пєтухов, Микола Прядченко, Вадим Писарєв, Сергій Бережний та ін.

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Володимир Денисенко з Катериною Кухар та Олександром Стояновим / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Відхід Володимира Андрійовича прокоментував і Олександр Стоянов - один з найвідоміших учнів балетмейстера: "Володимир Денисенко вчора покинув плеяду балетних зірок і засяяв яскравою зіркою на небі ... Світла пам'ять! Володимир Андрійович - мій педагог. Людина з великої літери, яка змінила все моє балетне життя. Навіть не так! Володимир Андрійович той, завдяки якому я полюбив балет і є тим, ким є".

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