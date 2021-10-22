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Катерину Кухар та Олександра Стоянова терміново евакуювали із замінованого театру

22 жовтня 2021, 11:43

Світло і музика вимкнулися прямо під час вистави, на відхід дали всього 15 хвилин.

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Катерина Кухар і Олександр Стоянов були евакуйовані через загрозу вибуху / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Прима-балерина Катерина Кухар і її чоловік і сценічний партнер Олександр Стоянов були змушені екстрено перервати спектакль Шехерезада, який давали 21 жовтня в Дніпрі.

Як розповіли самі Кухар і Стоянов у соціальних мережах, у другій половині вистави Шехерезада раптово опустилася завіса і була відключена музика. Приїхала служба безпеки і її представники повідомили, що Дніпропетровський академічний театр опери та балету замінований.

Почалася термінова евакуація глядачів і артистів. На це було відведено всього 15 хвилин.

Катерина Кухар записала сторіс із закулісся, де жалкувала про те, що їм не вдалося завершити виставу.

Також артистка поскаржилася, що подібне в її практиці - перший раз, і такі неприємні моменти дуже заважають працювати: "Не вистачає нам, артистам, локдаунів, карантинів, пандемії, так ще й ось це".

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Як і припускали Кухар і Стоянов, повідомлення про мінування будівлі виявилося чиїмось жартом. Зате незавершений спектакль здався Кухар і Стоянову хорошим приводом, щоб повернутися в Дніпро і повторити Шехерезаду.

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Раніше Катерина Кухар відверто розповіла про залежність від шопінгу і заздрість менш успішних колег-танцюристів.

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