Помер Девід Кросбі - рок-легенда та музикант-віртуоз

Незважаючи на похилий вік, смерть Кросбі стала для фанатів справжнім шоком.

Помер Девід Кросбі / instagram.com/thedavidcrosby, pixabay.com

Американський музикант, співак і поет-пісняр, двічі включений в Зал слави рок-н-ролу, Девід Кросбі помер на 82-му році життя.

Скорботну новину повідомляє представник артиста виданню Variety. Кросбі помер у колі близьких через тривалу хворобу. Подробиці смерті не розголошуються.

Відхід Девіда Кросбі чимало шокував його шанувальників, адже він залишався активним в соціальних мережах і творчості до останніх днів. Всього два місяці тому він випустив альбом, який складається з пісень, записаних ним під час концерту в Капітолійському театрі. Одним з останніх "твітів" музиканта стала фраза: "Я чув, рай - це переоцінене місце... Занадто хмарно".

Девід Кросбі відомий завдяки сольному проєкту, а також участі в таких легендарних рок-колективах, як The Byrds і Crosby, Stills, Nash & Young (за заснування яких був двічі включений в Зал слави рок-н-ролу - в 1991 і 1997 роках відповідно).

Також Кросбі полюбився маленьким глядачам завдяки майстерній грі у фільмі Капітан Гак (1991), де він зіграв чарівного пірата Тіклса з шайки Капітана Гака.

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" та "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 років. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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