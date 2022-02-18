Помер Борис Невзоров: актору було 72 роки

Помер Борис Невзоров / ТПО "Рок"

Актор і режисер Борис Невзоров помер на 73 - му році життя.

Причиною його смерті став коронавірус, пишуть російські ЗМІ.

На рахунку актора понад 100 ролей в кіно і на телебаченні: Федір у фільмі "Знайти і знешкодити", полковник Василь Орлов в "Говорить Москва".

В останні роки життя знімався в основному в серіалах

Нагадаємо, 18 лютого, у віці 89 років, помер радянський актор Геннадій Юхтін.

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читайте такожПомер відомий радянський акторАктор також помер від наслідків Covid-19. 27 січня він відчув нездужання. 11 лютого був госпіталізований у важкому стані. 15 лютого його перевели в реанімацію, де лікарям вдалося стабілізувати його стан. Після цього Юхтін виписався з лікарні, а 18 лютого помер.

Також ми писали, що на 77 році життя померла співачка,"королева соулу і фанку" Бетті Девіс. Причиною смерті Бетті Девіс називають онкологію, яку діагностували співачці всього за тиждень до смерті.

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