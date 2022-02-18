Помер Борис Невзоров: актору було 72 роки

Причиною смерті став коронавірус.
Актор і режисер Борис Невзоров помер на 73 - му році життя.
Причиною його смерті став коронавірус, пишуть російські ЗМІ.
На рахунку актора понад 100 ролей в кіно і на телебаченні: Федір у фільмі "Знайти і знешкодити", полковник Василь Орлов в "Говорить Москва".
В останні роки життя знімався в основному в серіалах
Нагадаємо, 18 лютого, у віці 89 років, помер радянський актор Геннадій Юхтін.
читайте такожПомер відомий радянський акторАктор також помер від наслідків Covid-19. 27 січня він відчув нездужання. 11 лютого був госпіталізований у важкому стані. 15 лютого його перевели в реанімацію, де лікарям вдалося стабілізувати його стан. Після цього Юхтін виписався з лікарні, а 18 лютого помер.
Також ми писали, що на 77 році життя померла співачка,"королева соулу і фанку" Бетті Девіс. Причиною смерті Бетті Девіс називають онкологію, яку діагностували співачці всього за тиждень до смерті.
Читайте також:
- Помер народний артист України актор Євген Федорченко
- Помер відомий актор з комедійного серіалу Кухня
- Гаспар Ульєль помер після падіння зі скелі-французькому акторові було 37 років