Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

Помер Віктор Мережко / Скріншот

У Росії помер народний артист РФ, відомий режисер і актор Віктор Мережко.

Він помер на 85 - му році життя, повідомили ТАРС у Союзі кінематографістів РФ.

"Так, це так", - сказали в союзі, відповідаючи на відповідне питання.

Віктор Мережко: біографія

Мережко народився в 1937 року в Ростовській області.

У 1952 році разом з родиною переїхав до села Руська Поляна під містом Черкаси, де вивчив українську мову і закінчив українську школу.

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Намагався вступити до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів, але не витримав вступних іспитів.

У 1956 році поїхав до Львова, де вступив і закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова.

У 1963 році послав свої роботи на конкурс до Москви. У 1964-1968 роках навчався у ВДІКу .

За сценаріями Віктора Мережка було знято 50 фільмів і 12 мультфільмів,

Віктор Мережко: фільмографія

Актор

1969 Яякщо є вітрила - Віктор

1982 Польоти уві сні і наяву - епізод

1986 Прости - Володимир Юрійович

1987 Дев'яте травня

1989 Нечиста сила - покупець в машині

1989 Під небом блакитним…

1990 Дикий пляж - Філіппич

1992 Рекет - адвокат Володимир Іванович Сабур

1993 Російський роман

1998 Три жінки і чоловік - Володимир Іванович

2001 Кріт - наркобарон Сабур

2001 Крила

2002 Кріт 2 - наркобарон Сабур

2002 Провінціали - камео

2003 Задумав я втечу - поет

2007 Сонька Золота Ручка

2010 Сонька. Продовження легенди

2012 Дід Іван і Санька - Льова Бузякін.

Режисер

2004 Новорічні чоловіки

2005 Самотність любові

2006 Червона Кімната

2007 Біла Ніч, ніжна ніч

2007 Сонька Золота Ручка

2008 Оголошені в розшук

2008 Розтиснуті пальці

2010 Сонька. Продовження легенди

2012 Підземний перехід

2013 Хуторянин.

Що Мережко говорив про Україну

Зазначимо, що після Революції Гідності Мережко заявляв, що він боїться провідати могилу своїх батьків, сестри і брата в Україні.

В інтерв'ю він заявляв, що йому нібито забороняли спілкуватися з рідними з України, і він зіткнувся з "ненавистю до російського народу", а також він боїться ЗСУ.

Мережко підтримав захоплення Криму Росією

Звернемо увагу, що Мережко відкрито підтримував захоплення Криму РФ в 2014 році.

На його думку, Крим - "це споконвічно російська територія".

"Це була потужна, блискуче проведена операція, яка увійде в світові підручники історії". - говорив Мережко про те, як РФ захопила український Крим.

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