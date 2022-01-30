УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

30 січня 2022, 22:13

Віктор Мережко помер на 85-му році життя.

false
Помер Віктор Мережко / Скріншот

У Росії помер народний артист РФ, відомий режисер і актор Віктор Мережко.

Він помер на 85 - му році життя, повідомили ТАРС у Союзі кінематографістів РФ.

"Так, це так", - сказали в союзі, відповідаючи на відповідне питання.

Віктор Мережко: біографія

Мережко народився в 1937 року в Ростовській області.

У 1952 році разом з родиною переїхав до села Руська Поляна під містом Черкаси, де вивчив українську мову і закінчив українську школу.

Реклама

Намагався вступити до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів, але не витримав вступних іспитів.

У 1956 році поїхав до Львова, де вступив і закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова.

У 1963 році послав свої роботи на конкурс до Москви. У 1964-1968 роках навчався у ВДІКу .

За сценаріями Віктора Мережка було знято 50 фільмів і 12 мультфільмів,

Віктор Мережко: фільмографія

Актор

  • 1969 Яякщо є вітрила - Віктор
  • 1982 Польоти уві сні і наяву - епізод
  • 1986 Прости - Володимир Юрійович
  • 1987 Дев'яте травня
  • 1989 Нечиста сила - покупець в машині
  • 1989 Під небом блакитним…
  • 1990 Дикий пляж - Філіппич
  • 1992 Рекет - адвокат Володимир Іванович Сабур
  • 1993 Російський роман
  • 1998 Три жінки і чоловік - Володимир Іванович
  • 2001 Кріт - наркобарон Сабур
  • 2001 Крила
  • 2002 Кріт 2 - наркобарон Сабур
  • 2002 Провінціали - камео
  • 2003 Задумав я втечу - поет
  • 2007 Сонька Золота Ручка
  • 2010 Сонька. Продовження легенди
  • 2012 Дід Іван і Санька - Льова Бузякін.

Режисер

  • 2004 Новорічні чоловіки
  • 2005 Самотність любові
  • 2006 Червона Кімната
  • 2007 Біла Ніч, ніжна ніч
  • 2007 Сонька Золота Ручка
  • 2008 Оголошені в розшук
  • 2008 Розтиснуті пальці
  • 2010 Сонька. Продовження легенди
  • 2012 Підземний перехід
  • 2013 Хуторянин.

Що Мережко говорив про Україну

Зазначимо, що після Революції Гідності Мережко заявляв, що він боїться провідати могилу своїх батьків, сестри і брата в Україні.

В інтерв'ю він заявляв, що йому нібито забороняли спілкуватися з рідними з України, і він зіткнувся з "ненавистю до російського народу", а також він боїться ЗСУ.

Мережко підтримав захоплення Криму Росією

Звернемо увагу, що Мережко відкрито підтримував захоплення Криму РФ в 2014 році.

На його думку, Крим - "це споконвічно російська територія".

"Це була потужна, блискуче проведена операція, яка увійде в світові підручники історії". - говорив Мережко про те, як РФ захопила український Крим.

читайте такожСмерть Куравльова: кому дістануться Шикарна квартира і дача знаменитого актора

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про смерть знаменитого актора Леоніда Куравльова.

Читайте ще:

viber
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обман Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалГороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провал Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати Побиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в ДніпріПобиття до смерті та самогубства: що передувало масовому розстрілу в Дніпрі Сон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщимСон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщим
23:50

3 простих і легких способи, які зроблять маленьку кухню просторішою

23:40

Голос країни-12 - 2 випуск сліпих прослуховувань: хто поповнив команди зіркових тренерів

23:30

В Азовському морі знайшли загублених рибалок, яких нібито розшукувала ФСБ

23:08

"Хвороби і втрати": Джамала розповіла про труднощі в 2021 році

22:48

У ДТП під Києва загинула вагітна: тіло вирізали з машини

Реклама
22:40

Що потрібно зробити перед Китайським Новим роком 2022, щоб залучити удачу і багатство в будинокВідео

22:13

Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

21:56

Канада перемістить своїх військових ближче до західного кордону УкраїниВідео

21:51

Масові заворушення в Україні: Нацполіція затримала організаторів "бунту"Відео

21:15

"Нам ніхто не загрожує, на нас ніхто не нападає": російська еліта проти війни з УкраїноюВідео

20:48

Кривава бійня на Південмаші: спливла несподівана версія розстрілу нацгвардійцівВідео

20:43

"Не панікуй! Готуйся!": у Києві провели вишкіл для цивільного населенняВідео

20:43

Британія підтримає Україну в разі російського вторгнення, але без військовихВідео

20:27

Меню на Китайський Новий рік 2022: що приготувати, щоб залучити удачу в будинокВідео

19:55

"Гієни позначають свій соціальний статус": Байрак заступилася за Єгорову, яка підтримала Путіна

19:50

"Українську мову ненавиджу": нові деталі скандалу з "ексспівробітницею" каналу РадаВідео

19:46

Німеччина посилила обмеження для в'їзду українцівВідео

19:30

Мир з Росією неможливийПогляд

19:24

Українцям дали несподіваний прогноз на лютий і розповіли про аномаліюВідео

19:22

Викладачка Більченко вийшла заміж в Росії і заявила про готовність "померти за русский мир"

Реклама
18:48

"Не лізь не в свою справу": Кулеба зізнався, що сказав би Путіну при зустрічіВідео

18:33

"Вживають наркотики?": в ЄП різко пройшлися по Арахамії, який закликав "не панікувати"Відео

18:32

Кулеба розповів, як загрози Росії впливають на УкраїнуВідео

18:12

"Я в шоці, подивіться!": Трінчер показала свої груди через 2 тижні після пластики

17:57

Українцям накрутять тарифи на газ і електроенергію: терміни та нові ціниВідео

17:47

Данія надасть Україні військову техніку та зброюВідео

17:22

Санкції - авансом: у Сенаті США анонсували новий удар по РосіїВідео

17:00

Прикмети на 1 лютого: що не можна робити в день Макарія і як не потрапити в бідуВідео

16:59

У МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в УкраїнуВідео

16:47

"Нам від цього не легше": Лавров придумав нову причину, чому Україні не можна вступати до НАТОВідео

16:46

Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"Відео

16:46

"Ненавиджу українську": співробітниця каналу Рада влипла в мовний скандал і поплатилася кар'єроюВідео

16:46

Молодик 1 лютого 2022: як почистити квартиру, залучити гроші, удачу і любов

16:29

В НАН назвали дати найближчого піку коронавірусу в УкраїніВідео

16:25

"Космічна красуня!": Каменських на тлі чуток про свою вагітність показала голі груди

15:57

Смерть Куравльова: кому дістануться шикарна квартира і дача знаменитого актора

15:38

У Дніпрі двоє 17-річних хлопців хотіли скупатися в річці і провалилися під лід: один з них потонув

15:32

Відгриз собі лапу, але не здався в полон: український пес-розвідник Вася втік з пастки окупантів

15:31

Гороскоп на лютий 2022 року для Риб: астролог порадила ловити удачу за хвістВідео

15:30

Бійня в Дніпрі: колишній боєць НГУ розповів, на кого міг "полювати" РябчукВідео

Реклама
15:10

Ціни на інтернет в Україні рекордно злетятьВідео

14:55

Напад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю - CNNВідео

14:39

У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо УкраїниВідео

14:15

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

14:09

Гороскоп на лютий 2022: на Водоліїв чекає супермісяць - нова любов, великий прибуток і зміна іміджуВідео

14:06

В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки: хто ризикує залишитися без "коліс"

14:00

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 1 лютогоВідео

13:43

"Олігархам Путіна буде ніде сховатися": Лондон ударить санкціями по грошових мішках Кремля - ТрасВідео

13:01

Капуста в Україні подорожчала в 7 разів: до весни ціни стануть ще більшимиВідео

13:00

В Україні хочуть довічно позбавляти водійського посвідчення: кому загрожуєВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти