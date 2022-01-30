Помер знаменитий режисер і актор Віктор Мережко

Віктор Мережко помер на 85-му році життя.
У Росії помер народний артист РФ, відомий режисер і актор Віктор Мережко.
Він помер на 85 - му році життя, повідомили ТАРС у Союзі кінематографістів РФ.
"Так, це так", - сказали в союзі, відповідаючи на відповідне питання.
Віктор Мережко: біографія
Мережко народився в 1937 року в Ростовській області.
У 1952 році разом з родиною переїхав до села Руська Поляна під містом Черкаси, де вивчив українську мову і закінчив українську школу.
Намагався вступити до Київського політехнічного інституту на факультет кіноінженерів, але не витримав вступних іспитів.
У 1956 році поїхав до Львова, де вступив і закінчив Український поліграфічний інститут ім. Івана Федорова.
У 1963 році послав свої роботи на конкурс до Москви. У 1964-1968 роках навчався у ВДІКу .
За сценаріями Віктора Мережка було знято 50 фільмів і 12 мультфільмів,
Віктор Мережко: фільмографія
Актор
- 1969 Яякщо є вітрила - Віктор
- 1982 Польоти уві сні і наяву - епізод
- 1986 Прости - Володимир Юрійович
- 1987 Дев'яте травня
- 1989 Нечиста сила - покупець в машині
- 1989 Під небом блакитним…
- 1990 Дикий пляж - Філіппич
- 1992 Рекет - адвокат Володимир Іванович Сабур
- 1993 Російський роман
- 1998 Три жінки і чоловік - Володимир Іванович
- 2001 Кріт - наркобарон Сабур
- 2001 Крила
- 2002 Кріт 2 - наркобарон Сабур
- 2002 Провінціали - камео
- 2003 Задумав я втечу - поет
- 2007 Сонька Золота Ручка
- 2010 Сонька. Продовження легенди
- 2012 Дід Іван і Санька - Льова Бузякін.
Режисер
- 2004 Новорічні чоловіки
- 2005 Самотність любові
- 2006 Червона Кімната
- 2007 Біла Ніч, ніжна ніч
- 2007 Сонька Золота Ручка
- 2008 Оголошені в розшук
- 2008 Розтиснуті пальці
- 2010 Сонька. Продовження легенди
- 2012 Підземний перехід
- 2013 Хуторянин.
Що Мережко говорив про Україну
Зазначимо, що після Революції Гідності Мережко заявляв, що він боїться провідати могилу своїх батьків, сестри і брата в Україні.
В інтерв'ю він заявляв, що йому нібито забороняли спілкуватися з рідними з України, і він зіткнувся з "ненавистю до російського народу", а також він боїться ЗСУ.
Мережко підтримав захоплення Криму Росією
Звернемо увагу, що Мережко відкрито підтримував захоплення Криму РФ в 2014 році.
На його думку, Крим - "це споконвічно російська територія".
"Це була потужна, блискуче проведена операція, яка увійде в світові підручники історії". - говорив Мережко про те, як РФ захопила український Крим.
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