Український телеведучий шокував схудненням майже на 30 кг

Фіма Константиновський розповів, що обожнює їсти.

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Фіма Константиновський розповів про схуднення / Колаж Главред, фото Instagram/fimakonst

Український ведучий і гуморист, зірка шоу "Ліга сміху" Фіма Константиновський шокував своїм схудненням.

Як розповів він в інтерв'ю YouTube-проекту ТСН "Наодинці", за словами артиста, свого часу він позбувся 28 кілограмів. Він розповів, що зараз його вага становить 85 кілограм, незважаючи на те, що любить поїсти.

Він додає, що в цьому йому допомагає сталева сила волі.

"107 кг - це була максимальна точка, а мінімальна - 79 кг. Виходить 28 кг. Зараз я 85 кіло. Я себе не обмежую ні в чому. Я обожнюю їсти. Це один із найкращих процесів у житті. У мене Ліза (друга половинка - авт.) - веган, вона задоволена. Їх поважаю, але я вважаю, що їй дуже багато не вистачає... І стейк, піца, котлетки", - каже артист.

Хто такий Фіма Константиновський Фіма Константиновський - український ведучий. П'ять років грав у команді КВК "Дніпро". Близько чотирьох - займався стендапом у StandUp Dnepr City. Відомий як ведучий шоу "Кохання на виживання" на Новому каналі

Крім того, за його словами досягти таких результатів йому допомогла сила волі. "У мене її або немає, або вона є максимальна. Тому що це моя робота, щоб відповідати формату шоу", - додає він.

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