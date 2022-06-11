Український продюсер висловився про скандальний кліп Наталії Могилевської в зруйнованій Бучі

Ясинський виправдав Могилевську за кліп, знятий в Бучі / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська раніше потрапила в скандал - артистку засудили за зйомки кліпу на нову пісню на тлі зруйнованої рашистами Бучі.

За неї заступився Михайло Ясинський - музичний продюсер, який раніше співпрацював з Могилевською і Лободою, а зараз працює з Олею Поляковою. В інтерв'ю для РБК він розповів, що Могилевська, в силу своєї експресивності і темпераменту, часом буває не стримана.

Результатом цієї нестриманості став кліп, в якому Ясинський не бачить нічого поганого. "Такі люди іноді біжать попереду паровоза, але саме це робить їх цікавими, за ними цікаво спостерігати. Тут треба зрозуміти, пробачити і забути. Завтра вона випустить вдалу пісню, скаже правильні слова і всі будуть голосно плескати в долоні", - каже продюсер.

В якійсь мірі ці слова Ясинського стали пророчими - тизер кліпу Могилевської був сприйнятий з гнівом і обуренням, але повне відео викликало у шанувальників творчості артистки захват.

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