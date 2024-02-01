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Український артист заявив, що музиканти повинні звільнятися від служби в ЗСУ

Олена Кюпелі
1 лютого 2024, 20:02
Звільнення від служби на фронті повинні мати громадяни, без діяльності яких держава не може обійтися
Дмитро Куров висловився проти мобілізації
Дмитро Куров висловився проти мобілізації / Колаж Главред, фото Instagram/dmitriy_shurov

Український співак і музикант Дмитро Шуров поділився своєю думкою щодо того, чи потрібно українських артистів відправляти на фронт з метою захищати Україну від російського агресора.

За словами Шурова, якого цитує NV.ua, звільнення від служби на фронті повинні мати громадяни, без діяльності яких держава не може обійтися. А на думку Pianoбой, артисти якраз і належать до цієї категорії населення.

"З одного боку, очевидно, що перемогти ми зможемо тільки ефективно і цільово використовуючи потенціал усіх громадян. Із суто менеджерської точки зору "бронь" мають отримувати ті люди, яких неможливо ніким замінити. Звичайно, артисти підходять під цю категорію", - сказав Шуров.

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Дмитро Шуров вважає, що артист у тилу наближатиме перемогу набагато ефективніше, ніж на фронті. Як каже співак, музиканти гастролюють, дають благодійні концерти, підтримують військових і збирають для них гроші, а також платять податки країні.

"На мою думку, артист, який гастролює, дає благодійні концерти, акумулює кошти для допомоги тим, хто її потребує, дає людям нові смисли та емоційну підтримку, принесе набагато більше ефективної користі перемозі, займаючись своєю справою, ніж в окопі чи на кухні. Насамперед ті артисти, які, окрім смислового навантаження, ще є бізнесом, що платить податки, жодної копійки не отримували від держави й побудували свою справу та кар'єру власними руками та ресурсами. навпаки, діяльність цих людей є ресурсом для перемоги всіх", - заявив співак.

Нагадаємо, раніше Шуров і Суспільне відібрали 10 артистів, які у фіналі Національного відбору боротимуться за право представити Україну на Євробаченні-2023 у Ліверпулі.

Раніше також організатори конкурсу Євробачення-2024 у Мальме, Швеція, провели жеребкування, за результатами якого визначилося, коли виступатимуть конкурсанти - у першому або другому півфіналі.

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Дмитро Шуров новини шоу бізнесу
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