Євробачення-2024: у якому півфіналі виступить конкурсант з України

Також стало відомо, хто з "Великої п'ятірки" голосуватиме за нашу країну.

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Євробачення-2024: коли виступатиме Україна / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Організатори конкурсу Євробачення-2024 у Мальме, Швеція, провели жеребкування, за результатами якого визначилося, коли виступатимуть конкурсанти - у першому або другому півфіналі. Ця інформація з'явилася на офіційних сторінках змагання в соціальних мережах.

Так стало відомо, що учасник від України виступить на Євробаченні-2024 7 травня - у першій частині першого півфіналу. Тоді ж виступлять артисти від Кіпру, Польщі, Сербії, Литви, Хорватії та Ірландії. У другій частині на сцену вийдуть музиканти зі Словенії, Ісландії, Фінляндії, Португалії, Люксембургу, Австралії, Азербайджану та Молдови.

9 травня у другому півфіналі Євробачення виступлять конкурсанти з Австрії, Мальти, Швейцарії, Греції, Чехії, Албанії, Данії та Вірменії - у першій частині, з Ізраїлю, Естонії, Грузії, Нідерландів, Норвегії, Латвії, Сан-Марино та Бельгії - у другій частині.

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Глядачі країн "Великої п'ятірки" та країни-переможця торішнього конкурсу Швеції зможуть голосувати за своїх фаворитів так: аудиторія Швеції, Великої Британії та Німеччини 7 травня за конкурсантів першого півфіналу; Іспанії, Італії та Франції - 9 травня за артистів другого півфіналу відповідно.

Євробачення-2024: коли виступатиме Україна / instagram.com/eurovision

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі у Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід із гурту Kalush Orchestra, разом із яким здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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