Український актор-воїн ЗСУ розповів, як знайшов кохання під час війни

Актор серіалу "Закохай мене, якщо зможеш" Сергій Журавльов, який служив у ЗСУ, пригадав своє осяяння на бойових завданнях.

https://glavred.net/stars/ukrainskiy-akter-voin-vsu-rasskazal-kak-nashel-lyubov-vo-vremya-voyny-10501963.html Посилання скопійоване

Сергій та Юлія Журавльови зустрілися під час повномасштабного вторгнення / колаж: Главред, фото: Прес-служба

На 1+1 Україна розпочинається серіальний сезон. Вже 2 жовтня о 20:30 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра авантюрного детективу "Закохай мене, якщо зможеш". Головну роль у серіалі зіграв український актор Сергій Журавльов.

З перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист країни, був під Гостомелем та Ірпенем. Актора комісували зі служби за станом здоров’я. На днях Сергій завітав до студії "Сніданку.Вихідний" і вперше розповів, як знайшов кохання під час повномасштабного вторгнення, а також поділився подробицями про серіал "Закохай мене, якщо зможеш".

Сергій Журавльов зазначив, вони з майбутньої дружиною Юлею були знайомі, але почали зустрічатись вже під час великої війни. Роман пари розвивався стрімко. Невдовзі Сергій та Юля побрались. Скоро вони святкуватимуть першу річницю одруження.

"На бойових завданнях у мене відбулась повна переоцінка цінностей. Прийшло усвідомлення, що головне у житті я так і не здобув. Коли на моїх очах падали хлопці, я розумів, що і сам міг би бути на їхньому місці. У мене є певна відповідальність за продовження існування мого роду, це розуміння мене сильно надихнуло на пошук коханої і створення сім’ї", - поділився Сергій.

Актор пригадав першу зустріч з майбутньою дружиною під час повномасштабного вторгнення.

"Це був квітень. Я відпросився з частини, щоб поїхати додому попрати речі. Ворог вже відійшов. Ми з Юлею списались. Виявилось, що вона поруч мешкає. Запропонув зустрітись на пʼять хвилин. Так і відбулась зустріч", - розповів актор.

Серіал "Закохай мене, якщо зможеш" був знятий ще до повномасштабного вторгнення, тому і сам актор з нетерпінням чекає на прем’єру, адже вірить, що стрічка сподобається глядачеві. Герой Сергія - псевдо-маг, який успішно займається бізнесом. Але все може зруйнуватись, коли на слід виходить професійна журналістка, мисливиця на псевдо-магів.

"Мені дуже цікаво побачити себе у кадрі, побачити того Сергія, що був до війни: легкого та безтурботного. За цей час мені багато чого довелось побачити, я змінився. Звичайно, хочеться, щоб цей проєкт знайшов свого глядача та зміг подарувати посмішки, адже у серіалі багато якісного гумору. Мені подобаються сатиричні моменти серіалу, наприклад, коли мій герой починає перевдягатись і чинити "магію". Тож, для мене, цей проєкт і власне сам герой неймовірно цікаві", - Сергій Журавльов розповів, що очікувати від серіальної прем’єри.

Дивіться премʼєру авантюрного детективу "Закохай мене, якщо зможеш" із 2 жовтня з понеділка по четвер о 20:30 на телеканалі 1+1 Україна.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.