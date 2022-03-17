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Українська співачка різко пояснила, чому Ані Лорак мовчить через війну в Україні

17 березня 2022, 00:26

Федишин не вважає Куєк українкою, тому її позиція не викликає подив і "не болить".

Ані Лорак
Ані Лорак / instagram.com/anilorak

Українська співачка Ірина Федишин різко відреагувала на мовчанку Ані Лорак через війну в Україні, яку влаштувала Росія.

Федишин заявила, що Кароліни Куєк "виїла пропаганда", а сама вона хоче "відсидітися на двох стільцях".

"Це дно. Коли гинуть люди, діти і коли мовчить Ані Лорак, яка є громадянкою України, я не розумію, чому. Життя людини - безцінна, і я не знаю, чим вона керується", – каже співачка в інтерв'ю на YouTube Ростислава Калацінського

Вона додала, що для людини, яка народилася в Чернівцях, подорожує світом і бачить справжню ситуацію, дивно не реагувати на загарбницьку війну Путіна. За словами зірки, вона навіть не подивилася б у бік Ані Лорак при зустрічі.

"Це спроба сидіти на двох стільцях, але цей варіант точно вже не пройде. Якби були якісь спроби повернутися, я думаю, народ би їй цього не дозволив. На Лорак діє російська пропаганда. Пропаганда виїла їй розум", – сказала зірка.

Також вона підкреслила, що не вважає Куєк українкою, тому її позиція не викликає подив і "не болить".

Зазначимо, Ані Лорак вже багато років живе і виступає в Росії, за весь час російсько-української війни змогла написати один заклик до миру, не називаючи справжнього агресора.

Раніше писали, що українські артисти Потап і Настя Каменських зворушили всіх українців до сліз. Репер написав дружині патріотичну пісню про війну в Україні.

Слова проникливого треку "Я - Україна" Насті Каменських написав її зірковий чоловік Потап, а музику – вони удвох.

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Ані Лорак Ірина Федишин
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