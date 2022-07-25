Українська Леді Гага з розкішним життям а-ля Кардашьян: якою співачку Камалію бачать британські ЗМІ

Камалію порівняли з Леді Гагою / instagram.com/kamaliyaofficial, instagram.com/ladygaga

Українська співачка, модель, акторка, Місіс світу і волонтерка Камалія живе з дочками і чоловіком, британо-українським мільярдером пакистанського походження Мохаммадом Захуром, в Хемпстеді - одному з найпрестижніших районів Лондона.

Британське видання The Telegraph взяло у подружжя інтерв'ю. Так кореспондент порівняв життя артистки за рівнем розкоші з життям епатажного клану Кардашьян, а саму Камалію назвав "українською Леді Гагою".

Між тим в британському виданні відзначили, що співачка багато сил, енергії і грошей вкладає, щоб допомогти своїй країні і співвітчизникам. Навіть в їх чудовому особняку, серед оксамиту, леопардових шкур і позолоти Камалія з чоловіком приймають 16 українських біженців, а самі з дітьми туляться в одній кімнаті.

"Сьогодні важлива не розкіш. Коли вісім мільйонів людей не мають дому (в Україні - прим. редактора), говорити про розкіш - це занадто. Для нас це більше не розкіш. ...У нас живе 16 осіб. Друзі, родичі, а також пара українських жінок, яких ми спонсорували. У будинку вже немає місця. Ми віддали всі наші кімнати тому, хто прийде. Люди навіть сплять на диванчиках. Я, Камалія і діти разом спимо в одній кімнаті. Ми повинні робити все, що в наших силах. Всі завжди думали, що Камалія так марнотратна, екстравагантна. Вона виявилася дуже сильною. І в 2014 році відмовилася від виступів в Росії. А з 24 лютого вона перестала говорити російською на знак протесту. Я не боюся Путіна. Мені на нього плювати", - заявив чоловік співачки.

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