Сумська назвала єдиного російського актора, який писав їй після російського вторгнення

Ольга Сумська / Instagram

Легенда українського театру і кіно Ольга Сумська прізнилася, що за час повномасштабної війни в Україні їй написали зі словами всього двоє російських колег. Про це актриса розповіла в інтерв'ю для YouTube-проекту FreeDom.

Один з них - виконавець головної ролі в серіалі "Останній москаль" Ігор Скрипко. Ім'я другої знаменитості артистка вирішила не називати, щоб не нашкодити цій людині.

"Це страшно. Жодна людина не подзвонила, хіба що написала одна. Це Ігор Скрипко, наш "Останній москаль" - серіал, в якому він знімався і, власне, грав москаля. Ось він пише. Ой, це така інформація. Я просто розумію, що всі ризикують. Той режим, в якому вони зараз знаходяться – це безумство. За будь-яке слово, прояв позиції піде дуже жорстке покарання. Дзвонять і коментують ті, хто виїхав з країни", – поділилася актриса.

Потім Сумська підкреслила, що практично щодня їй дзвонить близька подруга з Москви. За словами зірки, вона також є медійною особистістю, але через свою проукраїнську позицію втратила роботу.

"У мене є подруга, яка постійно дзвонить. Вона в Москві. Це одна людина, яка мені телефонує весь час і називає війну війною, і всім серцем з Україною. Вона зараз без роботи, і за її позицію її не запрошують нікуди. Вона дуже публічна особистість. Не можу назвати її ім'я", - підсумувала актриса.

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Нагадаємо, раніше актриса і народна артистка України Ольга Сумська в ефірі FreeDom розповіла про своє ставлення до співачки-запроданки Таїсії Повалій, а також артистам-мовчунам, які продовжують робити вигляд, що війни в Україні немає.

Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила Мости. Є якась грань можливого, і вона перейшла цю грань",- поділилася актриса.

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