"Вбили найкращого коня в Україні": Камалія розповіла, як окупанти розстрілювали її тварин

Камалія / kamaliyaofficial / Instagram

Найбагатша українська співачка Камалія дуже любить коней. Після вторгнення військ Путіна в Київську область, окупанти знищували все на своєму шляху. Вбивали тварин і людей, руйнували будинки.

Артистка розповіла, що російські окупанти, які були в Бучі кілька тижнів, розстріляли її улюблених коней, а інших випустили.

"У мене немає слів. Не знаю, чому так. Моїх особистих коней було шестеро. З них чотири вижили, один, мабуть, не буде бачити на око, а кращого коня в Україні Тоті-Серьора розстріляли. Він подавав великі надії в кінному спорті. Він син легендарного Тотіласа - багаторазового олімпійського чемпіона", - поділилася Камалія.

Камалія розповів, що кількох коней вже знайшли, зараз тривають пошуки ще сімох тварин.

Виконавиця просить усіх, хто бачив коней в районі Гостомеля, Ірпеня, Ворзеля та Бучі, повідомити про це в соціальних мережах. Також можна знайти в мережі контакти керівництва "КСК Буча" і дзвонити їм.

Камалія щиро вдячна всім, хто знаходив коней і годував їх.

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