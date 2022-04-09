Вілла Смітта після бійки в прямому ефірі позбавили Оскара на 10 років

Вілл Сміт отримав покарання за бійку на Оскарі - його відсторонили на 10 років / Колаж

Голлівудський актор Вілл Сміт отримав покарання за те, що побив коміка Кріса Рока у прямому ефірі церемонії нагородження Оскара-2022.

Хоч Сміт і відстоював честь дружини, а Рок отримав по заслугах за вкрай злий жарт, Академія кінематографічних мистецтв і наук США прийняла рішення про відсторонення актора від будь-яких заходів пов'язаних з Оскаром на наступні десять років.

"Це рішення, яке ми прийняли сьогодні у відповідь на поведінку Уїлла Сміта, є кроком до найважливішої мети - захисту безпеки наших гостей і відновлення довіри до Академії. Ми також сподіваємося, що це заспокоїть всіх учасників і постраждалих", - говориться в офіційному повідомленні.

Кіноспільнота засудила запальність Сміта, яку він так недоречно проявив на офіційному заході. Та й сам актор незабаром вибачився перед Крісом Роком за ляпас. Після оголошення заборони на "Оскар", Вілл Сміт зазначив, що приймає і поважає рішення кіноакадемії.

Однак покарання могло бути і більш жорстким - враховуючи пом'якшувальну обставину (актор помстився за публічну образу дружини) Сміта не позбавили його першого і єдиного за 30 років акторської кар'єри Оскара. Також його можуть номінувати на цю кінонагороду протягом усього терміну відсторонення.

читайте такожСерж Танкян з System of a Down запропонував Росії напасти на його рідну Вірменію

Раніше сім'я Брюса Вілліса повідомила про завершення його кінокар'єри через афазію - порушення мови, яке впливає на його когнітивні здібності.

Інші новини: