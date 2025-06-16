Діва Монро розповіла про особисте життя та біологічну спорідненість із сином подруги

Невгамовна Монрітта нарешті розкрила кілька дуже особистих секретів.

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Діва Монро дитина - зірка розповіла про особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/monritta

Коротко:

Монро розповіла, які стосунки є в її житті зараз

Діва зізналася, що пов'язує її з сином близької подруги

Українська блогерка, психолог і ведуча Монро дала рідкісне інтерв'ю, в якому розповіла про своє особисте життя і причетність до дитини, яку рік тому народила її близька подруга.

Зірка в бесіді з Аліною Доротюк зізналася, що зараз самотня. До близькості Монро готова, але травматичний досвід із минулого все ж таки потребує додаткових зусиль для її побудови. Наразі найближчі партнерські стосунки у блогерки з Графинею - її подругою Наталією Медведєвою.

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"Інтимно-партнерські стосунки - їх немає. Чи готова я? Мабуть, так. Але травми минулого не дають мені їх побудувати. Я над цим зараз працюю, це дуже складно. І в мене є партнерські відносини з Графинею. Вона рік тому народила сина і, можна сказати, це певна така форма сім'ї. Це дружні партнерські стосунки, підтримуючі", - каже Монро.

Діва Монро дитина - зірка розповіла про особисте життя / Скриншот YouTube

Наталія Медведєва рік тому стала мамою. У неї з'явився син Лев, у вихованні якого активно бере участь Монро. У зв'язку з цим стали з'являтися чутки про те, що хлопчик має із зіркою кровну спорідненість. Монро це заперечує: для неї турбота про Лева - спосіб підтримати Графиню і навчитися у малюка любові та прийняття.

"Якби це була моя дитина, я би про це сказала і все. Просто люди не допускають того моменту, що бувають такі відносини, де по факту чужа людина допомагає жінці, якій важко. Ні, біологічно це не моя дитина. Діти дуже стимулюють тебе піднятися, коли тобі здається, що ти впала. Тому що дитина впала - підвелася, побігла далі", - розмірковує Монро.

Монро з Графинею Наталією Медведєвою / instagram.com/grafinitta

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