Чоловік помітив симптоми деякий час тому.

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Стеклову діагностували рак / Колаж Главред, фото www.kino-teatr.ru

Російському акторові Володимиру Стеклову видалили злоякісну пухлину зі шкіри голови.

За даними пропагандистського телеграм-каналу "Mash", зірка "Кадетства", "Нульового пацієнта" вже понад півроку бореться з меланомою.

Повідомляється, що перші симптоми захворювання у 76-річного артиста помітили минулого року. Невеликі новоутворення з'являлися поступово на голові, шиї та спині, але фізично не турбували.

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Хто такий Борис Корчевников? Борис Корчевников - російський телеведучий, медіаменеджер, журналіст, громадський діяч, пропагандист, актор театру, кіно і телебачення. За "поширення російської пропаганди" під час вторгнення Росії в Україну перебуває в санкційних списках усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.

Пропагандисти повідомляють, що одну з пухлин уже вирізали. Напередодні актор кілька днів провів у стаціонарі онкоцентру. Йому видалили уражену ділянку шкіри голови і закрили рану пересадженим шкірним клаптем.

Операція пройшла успішно, Стеклова виписали під постійне спостереження в онколога. Нам він заявив, що почувається добре, здоровий як бик, і на сцені його можна буде побачити вже у вересні.

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