Російському акторові Володимиру Стеклову видалили злоякісну пухлину зі шкіри голови.
За даними пропагандистського телеграм-каналу "Mash", зірка "Кадетства", "Нульового пацієнта" вже понад півроку бореться з меланомою.
Повідомляється, що перші симптоми захворювання у 76-річного артиста помітили минулого року. Невеликі новоутворення з'являлися поступово на голові, шиї та спині, але фізично не турбували.
Хто такий Борис Корчевников?
Борис Корчевников - російський телеведучий, медіаменеджер, журналіст, громадський діяч, пропагандист, актор театру, кіно і телебачення. За "поширення російської пропаганди" під час вторгнення Росії в Україну перебуває в санкційних списках усіх країн Євросоюзу, України та Швейцарії.
Пропагандисти повідомляють, що одну з пухлин уже вирізали. Напередодні актор кілька днів провів у стаціонарі онкоцентру. Йому видалили уражену ділянку шкіри голови і закрили рану пересадженим шкірним клаптем.
Операція пройшла успішно, Стеклова виписали під постійне спостереження в онколога. Нам він заявив, що почувається добре, здоровий як бик, і на сцені його можна буде побачити вже у вересні.
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