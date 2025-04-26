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"Славік і Настя - окрема історія": Потап заінтригував новою заявою

Олена Кюпелі
26 квітня 2025, 15:03
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Потап зробив чергову заяву про Каменських на тлі чуток про розлучення.
Настя Каменських
Настя Каменських з'явилася з Потапом / колаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/?hl=uk

Коротко:

  • Про що раптом заговорив Потап
  • З ким на фото засвітилася Каменських

Український скандальний репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, зробив чергову нову інтригуючу заяву.

Продюсер, який будує свою кар'єру не в Україні та презентує нові проєкти, з 'явився на фото разом із Каменських та іншими невідомими українському глядачеві людьми.

відео дня

Продюсер також підписав своє фото трьома мовами - не забувши про російську. "Якось раз зустрілися на одному концерті: Даша Пінаколада, Славік Балаган і НК (вона ж Настя Каменських), Ксюша, Аделіна і Алмаз. Було весело, гамірно і круто! Неймовірний концерт вдався - усі в захваті. Славік і НК? Ну це окремий серіал", - написав він.

Як стало відомо, репер узяв собі новий псевдонім Slavic Balagan і виступає виключно за кордоном. На концертах він співає свої старі хіти російською мовою в дуеті з молодою виконавицею Дариною Шевченко.

Що стосується Каменських, то спочатку повномасштабного вторгнення співачка була в Іспанії разом із Потапом, але потім повернулася і будує кар'єру в Україні.

Потап
Потап / інфографіка: Главред

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Зазначимо, як повідомляв Главред, репер Потап нещодавно змінив своє сценічне ім'я, після чого його розкритикували шанувальники. Артист також, за його словами, став представником Східної Європи, а Україну назвав країною, в якій "нічого немає".

А також Потап продовжує їздити по всьому світу, як він повідомляє, просуваючи українську культуру. Нещодавно він пропонував перехожим у Валенсії горілку, за що українці запропонували позбавити втікача українського громадянства.

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