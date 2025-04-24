"Купаюся в любові": Злата Огнєвіч поділилася деталями особистого життя

Огнєвіч відповіла, чи є у неї кохана людина.

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Злата Огнєвіч особисте життя - що відбувається у співачки зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Що розповіла Злата Огнєвіч:

Співачка користується популярністю у чоловіків

Кохання оселилося в серці зірки

Особисте життя Злати Огнєвіч після її участі в романтичному реаліті-шоу "Холостячка" стало привертати підвищену увагу шанувальників. Артистка ніколи не була заміжня. У неї були романи з народним депутатом, бійцем ООС, кілька разів співачка ходила в кафе з Андрієм Хливнюком. Через близьку дружбу Огнєвіч із Євгеном Клопотенком їм час від часу приписують романтичні стосунки.

На проєкті "Холостячка" на Злату чекала особиста трагедія: свій вибір вона зупинила на бізнесменові Андрії Задворному, проте їхній роман після проєкту тривав лише півтора місяця - одного дня чоловік просто прийшов до неї й повідомив, що більше не закоханий, і, ймовірно, ніколи не був. Ця ситуація сильно підкосила Огнєвіч, якій навіть довелося звертатися по допомогу до фахівців.

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Як особисте життя Злати Огнєвіч складається зараз, співачка розповіла журналістам ТСН на урочистій церемонії вручення нагород YUNA-2025. Вона зізналася, що не страждає від відсутності інтересу в чоловіків: "Чоловіки завжди до мене проявляють увагу, мені надзвичайно приємно, я розквітаю від компліментів, від уваги, від любові, в якій купаюся".

Злата Огнєвіч особисте життя - що відбувається у співачки зараз / instagram.com/zlata.ognevich

Що ж стосується стосунків, то тут співачка вирішила тримати інтригу - кохання в її серці, безумовно, є, але це все, про що вона готова розповісти. "Моє серце завжди зайняте і частково вільне, бо я вільна жінка. Навіть якщо я з коханою людиною, я однаково почуваюся вільною, повноцінною і цілісною", - відповіла зірка на запитання, чи є в неї кохана людина.

Хто така Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

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Хто така Злата Огнєвіч? Злата Огнєвіч - українська співачка і політик, заслужена артистка АР Крим. Представник України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

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