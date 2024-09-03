У мами: стало відомо, де ховається принц Гаррі в Британії

Принц Гаррі прибув із несподіваним візитом до Великої Британії.

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Принц Гаррі приїхав до будинку матері / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гаррі з'явився у Великій Британії і здійснив зворушливий візит в Елторп-хаус, родовий маєток своєї покійної матері, принцеси Діани, під час своєї нещодавньої поїздки до Великої Британії.

Як пише видання People, 39-річний герцог Сассекський зупинився у свого дядька Чарльза Спенсера в Елторп-гаусі після своєї несподіваної появи на панахиді за покійним дядьком, лордом Робертом Феллоузом.

Феллоуз, який був одружений з сестрою Діани, леді Джейн, був згаданий на панахиді, на якій також були присутні принц Вільям, 42 роки, та інша сестра Діани, леді Сара МакКоркодейл.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений із 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США.

Панахида відбулася за два дні до 27-ї річниці смерті Діани 31 серпня. Діана, якій було 36 років, коли вона загинула в автокатастрофі в Парижі, похована на острові посеред озера Раунд-Овал в Елторпі.

У річницю смерті сестри Чарльз, 9-й граф Спенсер, вшанував пам'ять принцеси Діани в Instagram, розмістивши в ній пост-присвяту з колажем з фотографій і газетних вирізок. До колекції увійшли фотографії з хрестин Діани та її дитяче фото, на якому вона грається на вулиці.

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

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Як відомо, у лютому 2024 року принц Гаррі відвідав родину, коли дізнався про онкохворобу батька. Але не побачився з Кейт Міддлтон і племінниками.

А також у травні відбувся запланований візит на батьківщину принца Гаррі, де йому довелося зустрітися зі старшим братом принцом Вільямом - той усе-таки наважився зробити крок на зустріч, хоча й зовсім невеликий.

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