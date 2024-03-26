У 29-річної української блогерки стався інсульт під час ефіру

Дівчина вела вебінар, однак їй стало зле і довелося викликати швидку.

https://glavred.net/stars/u-29-letney-ukrainskoy-blogershi-sluchilsya-insult-vo-vremya-efira-10553156.html Посилання скопійоване

Молода дівчина опинилася на лікарняному ліжку / Колаж Главред, фото ТСН

У 29-річної української блогерки Аніти Соловей стався ішемічний інсульт.

Як розповіла вона на своїй сторінці в Instagram, яка зараз закрита, її стан різко погіршився просто під час запису навчального вебінару.

Як пише ТСН, Соловей попросила зробити невелику перерву. Тим часом, вона не змогла продовжити навчання і їй довелося викликати швидку, яка діагностувала інсульт.

відео дня

За словами блогерки, вона веде здоровий спосіб життя і була щиро здивована, коли з нею у стані спокою, таке сталося.

Наразі причини виникнення інсульту дівчини невідомі.

Молода блогерка перенесла інсульт / Скриншот ТСН

"Під час вебінару в мене стався ішемічний інсульт. Прямо в процесі, коли я знімала, я не нервувала, я не була втомленою. Ми зараз до кінця ще не знаємо причини. Я чекаю ще кілька генетичних досліджень. Зараз є статистика, що інсульт молодший. Серед моїх родичів ні в кого його не було і я тотально здорова людина. Я не вживаю алкоголь, не курю", - розповіла вона.

Аніта Соловей перенесла інсульт / Скриншот ТСН

Соловей повідомила, що довгий час перебувала в реанімації, де після інсульту в неї виявили серйозне погіршення зору.

Ішемічний інсульт це: Ішемічний інсульт (інфаркт мозку) - порушення мозкового кровообігу з пошкодженням тканини мозку, порушенням його функцій унаслідок утруднення або припинення надходження крові до того чи іншого відділу. Може бути зумовлений недостатністю кровопостачання певної ділянки головного мозку через зниження мозкового кровотоку, тромбозу або емболії, пов'язаних із захворюваннями судин, серця або крові. Є однією з основних причин смертності серед людей, повідомляє Вікіпедія.

"У мене частково пропав зір. З правого боку я майже нічого не бачу, частина є. Але в мене функціонує вся моя права сторона - нога, рука, тіло, обличчя. Хоча під час інсульту буває таке, що воно не функціонує", - додала Аніта.

Нагадаємо, раніше блогерка Раміна опублікувала у своєму блозі в Instagram селфі з артистом. На фото він обіймав її за шию, і вони вдвох щиро посміхалися в камеру. Знімок Есхакзай підписала дивним поєднанням цитат із пісень Козловського: "Пінаколада - справа випадку. І все ж Шекспір напише не про нас".

Раніше також стало відомо про те, що відомий український блогер Андрій Гонковський не повернувся в Україну після галасу з його відпочинком на Мальдівах разом із коханою українською бізнесвумен Танею Пренткович.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред