Басков вислужився перед господарем Путіним, повідавши, як Росія "очищається" у війні проти України

Басков вислужився перед господарем Путіним, повідавши, як Росія "очищається" у війні / wikimedia.org

Співак Микола Басков, який яро підтримує вторгнення Росії в Україну, розповів про переслідування і відзначився маячнею про відносини РФ із Заходом.

Війну, яку розв'язав Путін в Україні, Басков називає "спробою зберегти цілісність Росії". Не дивно, що така позиція любителя путінського режиму не залишилася без уваги громадськості.

"Я отримав величезну кількість погроз і образ, але ми з Вами розуміємо від кого. Але, що найважливіше - я відчув і отримав підтримку багатомільйонної аудиторії – всіх і кожного. Я це відчував і в мережі, і в звичайному житті, і на концертах", - написав Басков.

Співак упевнений, що від вторгнення його країни в Україну страждає... Захід.

"Зверніть увагу - як нас не намагаються вколоти, нічого у них не виходить, тому що їх система побудована на брехні, збоченні, вони впали в ліберальну красу, а зараз з кожним днем впадають у відчай. А наше життя побудоване на правді і прагненні до справедливості. Нам нічого соромитися", - вважає Басков.

Також співак не упустив момент "впасти в ноги" своєму ідолу - Путіну.

читайте також"Це знає весь шоу-бізнес": Панін розповів про нетрадиційну орієнтацію Баскова, показавши його в обіймах Кадирова"Головною ж консолідуючою особою в Росії став президент, чий рейтинг сьогодні перевищує рейтинги західних лідерів. І це тільки початок розпрямлення наших крил, нашого польоту в розвитку країни, її перетворенні в багатьох сенсах і сферах", - написав Басков.

Раніше телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, виступив зі своєю новою композицією в місцевому центрі інформаційної оборони. У пісні він жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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